Ist die Reisequarantäne sinnvoll? – Neue Zahlen zeigen: Nur wenige bringen Corona von einer Reise mit Trotz Druck der Tourismusbranche hält der Bund an der Reisequarantäne für Ungeimpfte fest. Mit eigenen Daten untermauern kann er seine Position nicht. Luca De Carli

Vor einem Flug in die Schweiz ist der Corona-Test seit Februar Pflicht. In Quarantäne müssen ungeimpfte Reisende aus Risikogebieten trotzdem weiterhin. Foto: David Young (Keystone)

Zehntausende Schweizerinnen und Schweizer hat sie schon getroffen: die Corona-Quarantäne nach der Rückreise aus einem Risikogebiet. Entsprechend stark beschäftigt sie die Bevölkerung. Selbst im Januar, keinem typischen Reisemonat, gingen dazu beim Bund mit am häufigsten Bürgeranfragen ein, wie ein vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlichtes Sitzungsprotokoll zeigt.

Die Tourismusbranche und verschiedene Kantone machen Druck, dass die Reisequarantäne abgeschafft wird. Doch der Bundesrat gab ihnen letzten Mittwoch nur teilweise nach. Befreit werden sollen ab dem 31. Mai neben den Genesenen neu auch die vollständig Geimpften – ausser sie reisen aus einem Gebiet ein, in dem besorgniserregende neue Corona-Varianten verbreitet sind. (Lesen Sie hier mehr zu den neuen Öffnungsplänen des Bundesrats.)

Wer jedoch nur den für eine Einreise aus einem Risikogebiet obligatorischen Test vorweisen kann, soll sich weiterhin für mindestens sieben Tage zu Hause abschotten müssen. Der Bundesrat stützt seinen Entscheid «auf Erkenntnisse des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten». Die Reisequarantäne sei eine Massnahme, «um die Einführung des Coronavirus zu verzögern», schreibt er in seiner Antwort auf eine Anfrage aus dem Parlament. Mit eigenen Zahlen belegen kann er dies aber auch fast ein Jahr nach deren Einführung nicht.

Derzeit trifft die Reisequarantäne mehrere Tausend Personen pro Woche (blaue Säulen): Übersicht des BAG zur Entwicklung seit deren Einführung am 6. Juli 2020. Quelle: Wochenbericht des BAG vom 14. Mai 2021

Diese Zeitung wollte vom BAG wissen, wie oft bei Personen in Reisequarantäne tatsächlich Corona nachgewiesen wird. Eine solche Quote werde nicht berechnet, teilte das Amt mit. «Ebenso liegen dem BAG keine Zahlen zum Anteil positiv getesteter Personen in der Reisequarantäne vor. Diese Zahlen haben die zuständigen kantonalen Stellen.»

Weitere Anfragen in Zürich, Bern und Basel-Stadt ergeben dann: Auch die Kantone wissen es nicht genau. Der Grund: «Wenn eine Person während der Quarantäne positiv getestet wird, wird die Personen als regulärer positiver Covid-19-Fall erfasst und nicht separat ausgewiesen», teilt Bern mit.

In Bern erkrankt 1 Prozent

Liefern könne die drei Kantone Schätzungen: Demnach geht der Leiter des Contact-Tracing in Basel-Stadt von einer «sehr tiefen Quote aus, im einstelligen Prozentbereich». Der Kanton Bern schätzt die Quote auf etwa 1 Prozent. Zum Vergleich: In einer Kontaktquarantäne, die angeordnet wird, wenn jemand engen Kontakt mit Infizierten hatte, erkranken in Bern zwischen 15 und 20 Prozent.

In Zürich haben in allen bislang durchgeführten Befragungen von positiv Getesteten durch das Contact-Tracing nur rund 200 als bekannten oder vermuteten Ansteckungsort explizit «Ausland» angegeben. Total haben aber schon 55’000 Zürcherinnen oder Zürcher eine Einreise aus einem Risikogebiet deklariert. Laut dem Kanton ist die Zahl der Ansteckungen im Ausland vermutlich höher als 200, könnten doch eingereiste Personen bei der Frage nach dem Ansteckungsort durchaus «in der Familie» angeben. Etwa dann, wenn zwischen der Abreise und den ersten Tagen der Einreisequarantäne ein Familienangehöriger im Ausland positiv getestet wurde. «Wir halten uns im Prozess neuer positiv getesteter Person an die BAG-Vorgaben und fragen darum im Contact-Tracing nicht explizit nach, ob jemand sich in Einreisequarantäne befand», teilt die Gesundheitsdirektion mit.

Der Bund hat die Regeln für die Reisequarantäne mehrmals angepasst. Im Sommer, als die Schweiz kaum Corona-Fälle hatte, kamen Länder schon mit einer 14-Tages-Inzidenz von über 60 auf 100’000 Einwohner auf der Risikoliste. Seit Ende Oktober, als die Schweiz eine 14-Tages-Inzidenz von über 1000 hatte, lautet die wichtigste Bedingung dafür: Die Inzidenz muss um mindestens 60 Fälle höher sein als hierzulande. Im Februar kam die Testpflicht vor der Einreise hinzu. Inzwischen liegt die 14-Tages-Inzidenz in der Schweiz bei rund 200.

Trotzdem teilt der Kanton Basel-Stadt mit: Die Quote positiver Fälle während der Reisequarantäne habe sich im Verlauf der Pandemie «wohl nicht wesentlich verändert». Darauf deuten auch die ersten Schätzungen, die einzelne Kantone im letzten Herbst dem BAG gemeldet hatten. Auch damals lagen die Quoten bei oder unter 1 Prozent (mehr dazu lesen Sie hier).

