FCB-Frauen vor dem Saisonstart – Neue Trainerin, neue Spielerinnen, neuer Modus Mit Trainerin Danique Stein starten die FCB-Frauen am Sonntag in die neue Saison. Die ehemalige Spielerin musste in ihrem neuen Amt gleich einen Umbruch moderieren. Tilman Pauls

Camille Surdez war in der vergangenen Saison mit zehn Toren die beste Basler Torjägerin. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Für die Spielerinnen des FC Basel beginnt an diesem Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei den YB-Frauen die neue Saison. Und die hält für die Baslerinnen einige Änderungen bereit.

Das fängt bei der sportlich wichtigsten Position des Teams an: Danique Stein hat im Sommer das Traineramt von Sébastien Bader übernommen. Die inzwischen 31-Jährige hat zwischen 2011 und 2017 über hundert Spiele für den FCB bestritten, war zuletzt als Trainerin der U-19-Frauen tätig und ist nun eine von insgesamt vier Trainerinnen in der höchsten Spielklasse.

Und als erste Aufgabe muss Stein gleich mal einen mittelgrossen Umbruch in ihrem Team moderieren: Sechs Spielerinnen haben den FCB in diesem Sommer verlassen, darunter Nationalspielerin Riola Xhemaili, die für den SC Freiburg in der Bundesliga spielt. Auf der anderen Seite müssen die Neuzugänge in das Teamgefüge eingebunden werden.

«Die neuen Spielerinnen haben sich super integriert und stellen definitiv eine Verstärkung dar, daher bin ich absolut zufrieden», sagt Stein auf der Website des FCB. Und trotzdem wird sich erst ab diesem Wochenende so richtig zeigen, wie gut die Vorbereitung der Baslerinnen war und wie sie in die Saison starten.

Als Spielerin hat

Danique Stein über 100 Spiele für die FCB-Frauen bestritten und 2014 den Schweizer Cup gewinnen können. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Aber nicht nur beim FCB hat sich viel getan, sondern auch in der Meisterschaft. Dort spielen nämlich nicht mehr acht Teams, sondern die Liga wurde mit zwei Vereinen aufgestockt – Aarau und Yverdon. Und bei den Frauen ist nun das Realität, was bei den Männern in den letzten Jahren immer wieder mal diskutiert worden ist: eine Meisterschaft mit Playoff-Modus.

Nach einer Hin- und Rückrunde, also 18 Spielen für jedes Team, tragen die besten acht die Meisterschaft in den Playoffs mit einem Europacup-Modus unter sich aus. «Das führt natürlich dazu, dass auch im Winter noch alles möglich ist, gerade wenn wie bei uns diverse verletzte Spielerinnen zurückkommen», sagt Stein.

Und trotzdem wird die Trainerin der FCB-Frauen sich kaum darauf verlassen, dass ihre Mannschaft erst dann überzeugt. Sondern am besten schon an diesem Wochenende beim Auswärtsspiel in Bern.

