Wie die «Riehener Zeitung» berichtet hat, will die Swisscom an der Inzlingerstrasse 147 in Riehen eine neue Mobilfunkantenne errichten. Zu Diskussionen führt dies, weil sich in der Nähe der geplanten Antenne mehrere Schulen befinden. So die Primarschule Hinter Gärten in rund 200 Metern Entfernung, die Kindergärten Hinter Gärten A und B sowie der Kindergarten und die Tagesstruktur am Steingrubenweg 37.

Eigentümerin der betroffenen Liegenschaft ist die Basellandschaftliche Pensionskasse. Als deren Vertretung lässt sich Georg Meier von der Tochtergesellschaft Adimmo AG bezüglich Baugesuch in der «Riehener Zeitung» folgendermassen zitieren: «An der Inzlingerstrasse 147 sind wir nach Abwägung der Fakten zur Überzeugung gekommen, dass die Antenne einen langfristigen Mehrwert für die Liegenschaft und auch für die Mieterschaft im Haus darstellt.»

Gemeinde hat andere Richtlinien

Anders sieht dies die Gemeinde Riehen. Sie stellt grundsätzlich keine Liegenschaften in unmittelbarer Nähe von Schulstandorten für eine Mobilfunkanlage zur Verfügung. Dies gelte allerdings lediglich für gemeindeeigene Liegenschaften. Für solche gibt es in der Gemeinde interne Richtlinien, die unter anderem festlegen, «dass keine Antennen auf gemeindeeigenen Schulhäusern, Kindergärten oder Kindertagesstätten oder auf Parzellen in deren unmittelbarer Nähe als Mobilfunkstandorte zur Verfügung gestellt werden», erklärt der Gemeinderat Felix Wehrli gegenüber der «Riehener Zeitung».

Aufgrund des laufenden Verfahrens kann Wehrli im Moment keine Auskunft zum vorliegenden Baugesuch an der Inzlingerstrasse geben.

