Gastbeitrag – Neue Solidarität nach der Pandemie Ein nur nationales Konjunkturprogramm wird es dieses Mal nicht richten. Eric Nussbaumer

Alle europäischen Länder, auch die Schweiz, werden nach der Corona-Krise zusammenarbeiten müssen. KEYSTONE

Man hört es in der Schweiz nicht gern, wenn europäische Länder uns als Rosinenpicker im

europäischen Gefüge benennen. In der Pandemie-Krise ist das etwas entspannter, es geht jetzt um

Gesundheit, Leben oder Tod. Da ist jede gegenseitige Hilfe willkommen, denn allein schafft das ja

kein Land. Die globale Pandemie ist für uns zuerst eine europäische Pandemie. Es trifft den ganzen

Kontinent –auch das Rosinenpicker-Land. Dieses kleine starke Land kann allein auch nicht mehr

bewirken als das, was die anderen europäischen Staaten auch können: Lockdown, Isolation, Stay at

home, Erhalt der gesundheitlichen Versorgung. Doch da sind auch neue Chancen der

Zusammenarbeit möglich. Werden wir sie packen oder weiterhin antieuropäisch (wir haben ja vor

drei Jahrzehnten den EWR-Beitritt abgelehnt) von uns stossen?

Corona-Krise I

Zuerst einmal war da erheblich Unruhe zu Beginn der Corona-Krise. Alle europäischen Länder waren

ungenügend auf die Pandemie vorbereitet. Zu wenig medizinisches Material überall. Deutschland

wollte den Warenfluss stoppen und siehe da, die EU-Kommission mahnt zur Vertragstreue: Der freie

Warenverkehr darf nicht eingeschränkt werden. Hätte Deutschland nicht gespurt, die EU-Kommission

hätte ihr Mitgliedsland vor den Kadi gerufen: Vor den Europäischen Gerichtshof. Das ist das Gericht,

das in der Schweiz von vielen als europäische Rechtsprechungsinstanz nicht akzeptiert werden will.

Die Klageandrohung allein und ein paar freundliche Telefonate aus der Schweiz genügten. Der freie

Warenverkehr bei den medizinischen Gütern wird gewährt.

Corona-Krise II

Nach dem Warentransport-Scharmützel kommt die europäische Solidarität zurück. Die Schweiz

übernimmt in Grenzregionen Covid-19-Patienten aus Nachbarstaaten. Gleiches passiert zwischen den

anderen europäischen Ländern. Die Schweiz hilft bei Rückführungsaktionen und füllt die

Repatriierungsflüge mit anderen Staatsangehörigen. Der Schweizer Gesundheitsminister darf an den

Konferenzen der EU-Gesundheitsminister temporär dabei sein – ohne vertragliche Formalitäten. Die

Erkenntnis macht sich breit, dass man dieses Schicksal nur gemeinsam bewältigen kann. Die Schweiz

schickt ihre Forscher in europäische und internationale Programme, dank den

Programmbeteiligungen, die man früher mit der EU vereinbart hatte. Ich erlebe ein Europa, das sich

gegenseitig hilft. Ich erlebe ein Europa, das weiss, dass nur gegenseitige Solidarität uns voranbringt.

Wenn alle zusammenwirken, dann können wir etwas bewegen. Der Hashtag #StrongerTogether ist

keine Floskel, sondern die reale europäische Erfahrung.

Post-Pandemie

Ab Ende April soll nun der Pandemie-Lockdown sorgfältig aufgelöst werden. Bis der europäische

Binnenmarkt wieder seine volle Kraft entfalten kann, wird es Monate dauern. Vielleicht gelingt es

auch erst, wenn wir Impfstoffe oder bessere medikamentöse Behandlungswege sehen. Alle Länder

wissen das und lancieren zuerst einmal eine einzelstaatliche Stabilisierungsrunde: Krisen-Liquidität

für die Unternehmen, Kurzarbeitsregelungen für Arbeitnehmende, Selbstständige. Auch indirekt

Betroffene erhalten Hilfe. Niemand soll vergessen gehen, und wo es noch nicht klappt, müssen wir

parlamentarisch noch nachjustieren.

Für die schweizerische Volkswirtschaft ist die Wiederbelebung des europäischen Binnenmarktes eine

der wichtigsten Zielsetzungen für die Zeit nach der Pandemie. Es wird nach der Krise nicht anders

sein: Wir sind eine international vernetzte Exportnation und wir wissen, dass vor der Krise jeden Tag

eine Milliarde Schweizerfranken Handelsvolumen zwischen der Schweiz und den EU-Mitgliedsstaaten bestand.

Man kann dieses Mal nicht warten, bis

der Kuchen wieder wächst, und dann die Rosinen wegpicken.

Nur ein nationales Konjunkturprogramm wird es daher nicht richten, wenn im europäischen

Binnenmarkt die Nachfrage bescheiden bleibt. Es wird darum gehen, ob alle europäischen Länder zusammen den europäischen Kontinent wieder wirtschaftlich aufbauen und stimulieren können. Es ist eine Chance, jenseits von EU-Mitgliedschaft, jenseits von EWR-Mitgliedschaft und jenseits von einem schweizerischen Binnenmarkt-

Assoziierungsabkommen, diesen Aufbau gemeinsam und europäisch-solidarisch an die Hand zu

nehmen.

Die Schweiz hat in der Efta die stärkste politische Übereinstimmung. Sie sollte ein

solidarisches Efta-Aufbauinstrument nach der Corona-Pandemie anstossen und vertraglich

entwerfen. Abseitsstehen und warten, ob die anderen – insbesondere die EU-Mitgliedsstaaten – den

Binnenmarkt wieder zum Laufen bringen, ist nicht angezeigt. Man kann dieses Mal nicht warten, bis

der Kuchen wieder wächst, und dann obendrauf die Rosinen wegpicken. Wir sind ein europäisches

Land. Es ist nicht «ihre» Aufgabe, es ist unsere gemeinsame europäische Verpflichtung und Chance.