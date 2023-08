Schlecht in Rechtschreibung und dauerüberlastet? Andreas Langlotz und Urban Kessler, die neuen Co-Rektoren am Gymnasium Liestal, verteidigen ihre Schüler.

Neue Schulleiter in Liestal

Man liest immer wieder, die Gymi-Quote sei zu hoch, während Lehrbetriebe händeringend nach Nachwuchs suchen. Wer soll ins Gymnasium – und wer nicht?

Langlotz: Einer unserer Kernaufträge ist es, die Schülerinnen und Schüler auf ein Hochschulstudium vorzubereiten. Das Gymnasium soll also für diejenigen da sein, die wissen, dass sie später gern einen Beruf ergreifen möchten, der ein Studium voraussetzt. Alle, die offen für neues Wissen sind und gern intensiv mit dem Kopf arbeiten, sind an einem Gymnasium am richtigen Ort.