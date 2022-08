Ligastart der FCB-Frauen – Neue Saison, neue Trainerin, neue Capitaine Am Samstag startet die Women’s Super League und damit für Katja Greulich die erste Spielzeit bei den FCB-Frauen. Linus Schauffert

Katja Greulich (hier noch bei den RB-Leipzig-Frauen) ist die neue Trainerin der FCB-Frauen. Foto: Getty Images

Eine neue Trainerin, eine neue Capitaine, eine neue Saison in einer fast neuen Ligaform. Bei den Frauen des FC Basel hat sich in diesem Sommer einiges getan. Die Ambitionen sind aber noch immer die gleichen: Man will in der Liga vorne mitspielen und nach einem positiven Saisonstart zusehen, was diese Spielzeit so mit sich bringt.

In diese Women’s-Super-League-Saison starten die FCB-Frauen mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie. Danique Stein, die letzte Saison noch die Mannschaft betreute, gab im April aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt bekannt. Für sie übernahm im Juli Katja Greulich, die von den RB-Leipzig-Frauen aus der 2. Bundesliga zum FCB stiess.

Für sie ist die Ligaform der Women’s Super League, die seit letzter Saison in eine «Regular Season» und Playoffs unterteilt ist, neu. «Ich finde das System spannend und weiss, dass es die Saison extrem lang macht. Deswegen wird es für uns wichtig sein, das ganze Jahr hindurch konstante Leistungen zu erbringen.»

Unentschieden gegen Freiburg

Greulich hatte seit ihrer Ankunft im Juli nicht viel Zeit, um sich in Basel einzuleben. «Am Anfang ging es darum, den Frauen meine Spielidee möglichst schnell näherzubringen», sagt die Deutsche, «die Vorbereitung war eine, die man so wieder machen könnte.» Im kurzen Trainingslager in der Nähe von Frankfurt spielten die FCB-Frauen zuletzt gegen den SC Freiburg 1:1-Unentschieden, gewannen mit 3:2 gegen den SC Sand und mussten gegen die Eintracht aus Frankfurt eine 1:4-Niederlage einstecken.

Diese Resultate stimmen Katja Greulich positiv für die bevorstehende Aufgabe: «Wir sind gut aufgestellt für diese Saison.» Auch in Sachen Kader hat sich bei den FCB-Frauen in diesem Sommer vieles getan. So hat man fünf neue Spielerinnen verpflichtet und zusätzlich eine aus der eigenen U-19 ins Kader des ersten Teams genommen.

Eine neue Spielführerin

Auch eine neue Spielführerin gibt es im Team von Katja Greulich. Wie die FCB-Frauen auf Instagram kommunizierten, übernimmt Yasmin Rüpke das Amt von Melanie Huber, welche ihre Aktivkarriere beendet und in den Männerfussball gewechselt hat. Dort übernimmt sie die Funktion des Teammanagers von Gusti Nussbaumer, der Ende August endgültig aufhört.

Im ersten Spiel der Saison trifft der FCB auf die Frauen aus Aarau. Das Team von Trainer Charles Grütter kam in der letzten Saison lediglich bis in den Viertelfinal der Playoffs, wo es am späteren Meister Servette deutlich mit 4:1 scheiterte. Greulich sagt im Hinblick auf das Spiel: «Auf jeden Fall gehen wir als Favoritinnen in die Partie, aber wir dürfen Aarau nicht unterschätzen, denn sie werden kompakt stehen und zügig umschalten.

