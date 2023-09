Neue Saison im Stadtcasino – Eine musikalische Achterbahnfahrt Am Sonntag eröffnete das Kammerorchester im ausverkauften Stadtcasino in Zusammenarbeit mit dem Orgelfestival Basel die neue Saison. Ein Auftakt mit Wucht, Witz, Trauer und Finesse. Lukas Nussbaumer

Sie begeisterte die Zuhörer mit ihrem expressiven Spiel: Die russische Solistin Anastasia Kobekina. Foto: Laurence Müller

Das Kammerorchester Basel fackelt nicht lange. Gleich beim ersten Abo-Konzert der neuen Saison kam das Publikum am Sonntagabend in den Genuss einer besonderen Kooperation. Zusammen mit dem Orgelfestival präsentierte das Orchester ein abenteuerliches Programm mit speziellem Fokus auf zwei Instrumente, die nicht allzu oft so prominent kombiniert werden: Orgel und Cello.

Das Konzert begann mit einer Uraufführung von Guy Bovet. Der Westschweizer Organist und langjährige Dozent an der Hochschule für Musik Basel sorgte mit seinem «Divertimento für Violoncello, Orgel und Orchester» im Publikum mehrmals für Schmunzeln: Der erste Satz war gespickt mit grotesk wirkenden Motiven und erinnerte oft an Schostakowitsch. Im zweiten Satz entlockte Bovet den Posaunen und Fagotten die tiefsten der tiefen Töne, während im dritten Satz besonders die fast schon übertrieben vielen Taktwechsel auffielen.

Einige schöne Stellen gab es auch, aber nicht mit Absicht, wie Bovet vor dem Konzert betonte: «Dieses Stück ist ein Scherz. Falls Sie irgendetwas schön finden, ist es nur ein Versehen!»

Auf diesen witzigen Auftakt folgte mit dem Cello-Konzert von Edward Elgar eine eher düstere Angelegenheit. Das Werk entstand unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs und klingt wie eine musikalische Klage, ein Ausdruck von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Gespielt wurde das emotional wie technische höchst anspruchsvolle Cello-Konzert von der jungen russischen Solistin Anastasia Kobekina, die die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem leidenschaftlichen und expressiven Spiel begeisterte. Ihr musikalisches Feingefühl bewies sie besonders überzeugend in den piano-Passagen.

Die Königin aller Instrumente – die Orgel – kam im Stadtcasino am Sonntag mit voller Wucht zur Geltung. Foto: Laurence Müller

Nach der Pause kam dann die volle Wucht der Stadtcasino-Orgel zur Geltung: In Guy Bovets Bearbeitung von Camille Saint-Saëns’ «Orgelsinfonie» erhielt die Königin aller Instrumente eine deutlich prominentere Rolle als in der ursprünglichen Version. Organist Simon Peguiron hatte alle Hände und Füsse voll zu tun, spielte seinen Part aber bravourös. Geleitet wurde das Konzert von der japanischen Dirigentin Nodoka Okisawa, deren sanfte und runde, gleichzeitig aber klare Gestik sich hörbar auf den Orchesterklang auswirkte.

Ein gelungener Saisonauftakt mit grosser klanglicher und emotionaler Vielfalt – die musikalische Achterbahnfahrt lohnte sich.

