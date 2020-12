Zwist in St. Moritz – Neue Runde im Tourismusknatsch Überraschend hat St. Moritz den Zusammenarbeitsvertrag mit der Tourismusorganisation gekündigt. Karin Kofler

So friedlich ist die Stimmung nur auf dem Foto: Abendstimmung mit Blick auf St. Moritz und Oberengadin. Foto: LMD

St. Moritz ist viel beschäftigt – mit Massentests für die Bevölkerung und mit den neuesten bundesrätlichen Massnahmen zu Corona, die die Wintersaison akut gefährden. Nun hat die Gemeinde diese Woche auch noch bekannt gegeben, dass sie den bisherigen Zusammenarbeitsvertrag mit der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM) per Ende 2022 kündigt.

Bei der ESTM AG war man ob dieser Ankündigung ziemlich überrumpelt, auch wenn man nach aussen gute Miene macht. Erst gerade am 5. November hat die für St. Moritz und das Engadin zuständige Vermarktungsorganisation, die letztes Jahr massiv in der Kritik stand, nämlich ihre Generalversammlung absolviert. An dieser liess man die strategische Ausrichtung bis 2023 von den Aktionären absegnen. Als neuer Vertreter der Gemeinde St. Moritz liess sich damals Tourimusexperte und Gemeindevorstand Martin Berthod in den Verwaltungsrat der ESTM AG wählen. «Der grösste ESTM-Aktionär bringt damit zum Ausdruck, dass St. Moritz hinter der Strategie und dem aufgegleisten Prozess des neuen Verwaltungsrates steht», liess man die Öffentlichkeit wissen. Von einer Kündigung des Leistungsauftrags war keine Rede.