Neue Rolle für die GLP – Es ist nicht nur Liebe … Die Trendpartei erlebt – vielleicht zum ersten Mal – grösseren Widerstand. Endet der jahrelange Höhenflug im Herbst? Sebastian Briellmann

Wohin gehts für Nationalrätin Katja Christ in Zukunft? Foto: Adrian Moser

Das grünliberale Wertebefinden, nun, zwei Monate vor der Wahl: ein bisschen in einer Hast vielleicht, die Zeit wird knapp, aber auf den allgemeinen Daseinszustand hat sich das offensichtlich nicht ausgewirkt. Der bleibt: selbstbewusst.

Dabei muss sich die basel-städtische GLP ja immer ein bisschen mehr Zeit nehmen als ihre politische Konkurrenz, bewirbt man sich ja nicht mit einer oder zwei oder drei Listen für einen Sitz im Nationalrat – sondern gleich mit sieben.

Das verlangt nach Erklärungen. Man darf dabei ruhig mal die Parteien (LDP, FDP, Mitte/EVP) fragen, die gemeinsam mit der GLP eine Listenverbindung eingegangen sind. Die sind, und das ist noch vorsichtig ausgedrückt, gar nicht amüsiert über 28 grünliberale Nationalratskandidaten. Manch ein Bürgerlicher gibt an, dass er gar nicht im Bilde gewesen sei, «dass die GLP so viele Mitglieder hat».

Zweckgemeinschaft, mehr nicht

Parteipräsidentin Katja Christ, die ihren Sitz in der grossen Kammer unbedingt verteidigen will, mag sich mit solchen Sticheleien schon lange nicht mehr beschäftigen. Sie sagt: «Eine Listenverbindung ist kein Bündnis, sondern eine Zweckgemeinschaft.»

Mehr noch: Je mehr jede Partei mit ihren eigenen Anliegen punkte, desto besser für alle. «Einen gemeinsamen Wahlkampf erachte ich deshalb nicht als zielführend, ganz im Gegenteil müssen wir durch unsere Unterschiede eine möglichst breite Wählerbasis ansprechen.»

Da hat Christ einen Punkt. Heute wird ja jede Listenverbindung so interpretiert, als würden die Parteien gleich fusionieren. Die Hysterie um FDP-SVP-Verbindungen sorgen regelmässig für Hautausschlag bei den Kontrahenten …

Mit solchen Links-rechts-Schemen kann Christ, kann die GLP sowieso nicht mehr viel anfangen. Sie will auch ein bisschen die neue, die coole Partei sein, hip und progressiv, denkt in ihren Fachgruppen, organisiert wie Thinktanks und nicht wie Generalsekretariate, in ganz anderen Sphären.

Zu links?

Und vor allem: arbeitet man mit der eigenen Basis. Manchmal kommen einem die Grünliberalen eher wie eine Bewegung vor und nicht wie eine Partei. So sind auch die sechs thematischen Unterlisten zustande gekommen. Man konnte sich schon vor einem Jahr dafür bewerben. Dann wurde analysiert, wer wohin passt – und wieso. Jeder ist dabei, ist ein Teil einer Matrix und wird dementsprechend eingesetzt. Es kann gut sein, dass ein normales Mitglied eine Idee hat, die zwei Monate später in einem Vorstoss einer Grossrätin mündet.

Wieso dann sich noch lange damit beschäftigen, was andere als links und rechts definieren?

Dass das aber immer noch die Realität (und wohl auch nicht ganz falsch) ist, zeigt auch folgendes Beispiel: GLP-Gründer Martin Bäumle hat zum Beispiel gesagt, dass er seine eigene Partei «nicht mehr erkennt», weil sie ihm zu links geworden sei.

Diesen Linksrutsch bestätigt auch eine Auswertung der NZZ, die das Abstimmungsverhalten der nationalen Parlamentarier in den letzten zwei Legislaturen (2015 bis 2019 sowie 2019 bis 2022) verglichen hat. In Basel lässt sich diese Entwicklung ebenfalls feststellen.

Es ist also wirklich nicht ganz einfach, die GLP-Linie zu verstehen.

«Was heisst denn überhaupt links, was heisst rechts? Wir sind eine junge und progressive Partei, keine traditionelle.» Katja Christ, GLP-Nationalrätin

Christ aber sagt: «Was heisst denn überhaupt links, was heisst rechts? Wir sind eine junge und progressive Partei, keine traditionelle. Wir lassen uns wohl nicht in ein fixes Links-rechts-Schema – in ein klares Lager – einordnen. Wir machen Sachpolitik – und dies mit allen Parteien in unterschiedlichen Allianzen und Mehrheiten.»

Das kann, sagt Christ, bei den Alteingesessenen auch ein bisschen Nervosität auslösen, «ein unangenehmes Gefühl», aber sie steht voll hinter der Aktion mit der Unterlisten-Offensive: «Wir sind der Ansicht, dass sich jede Partei so aufstellen soll, wie sie sich am stärksten präsentieren kann.» Man sei stolz auf die aktive Basis, eine «mit breitem Rucksack», «das ist sicher eine unserer Stärken».

Christ fragt rhetorisch: «Warum sollen wir das denn nicht nutzen? Geht die Strategie auf, haben auch unsere Listenpartner etwas davon.»

Machtpolitik

Aber die Nationalrätin wird auch wissen: Gefällt es dem Wähler nicht, holen die Bürgerlichen nur einen Sitz und nicht mehr deren zwei, ist es ihr Sitz, der verloren geht (und nicht jener von LDP-Chefin Patricia von Falkenstein).

Selbst in einer Zweckgemeinschaft verträgt es bei einer solchen delikaten Ausgangslage jedoch nicht zu viel Missgunst. Christ will das nicht überbewerten, sagt aber auch: «Ein Zweckgemeinschaft ist keine Heirat und muss es auch nicht sein.»

Das ist Politik. Machtpolitik. Die Grünliberalen sind damit bisher gut gefahren. Im Kanton Basel-Stadt sind die Grünliberalen stärker denn je: Eine Regierungsrätin (Esther Keller), eine Nationalrätin (Katja Christ), acht Sitze im Parlament (so viele wie noch nie) – einer davon ist aktuell Grossratspräsident (Bülent Pekerman).

Nun gibt es aber erstmals Widerstand, wollen die Konkurrenten die Grünliberalen «als Fähnchen im Wind» entlarven, droht national nach Jahren des Höhenflugs erstmals: Stagnation. In Basel-Stadt aufgrund der Ausgangslage sogar eine Niederlage, sollte Christ ihren Sitz verlieren.

«Ich stehe für eine liberale Klimapolitik, eine grüne Wirtschaftspolitik und eine moderne Gesellschaft.» Katja Christ, GLP-Nationalrätin

Und es ist ja schon so, dass die GLP viele Unschärfen aufweist. Christ widerspricht, wenn sie sagt: «Unsere Themen sind klar. Ich stehe für eine liberale Klimapolitik, eine grüne Wirtschaftspolitik und eine moderne Gesellschaft. Und als Baslerin will ich im Bundeshaus weiter eine Stimme für bessere Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn sein.»

Aber es stellen sich da schon noch ein paar Fragen, wenn man ins Detail geht: Europa, Umwelt, Wirtschaft. Ist das nicht alles und nichts? Und was heisst «liberale Klimapolitik» und «grüne Wirtschaftspolitik»? Ist das nicht, realistisch gedacht, ein Widerspruch in sich?

Dass es nicht immer ganz einfach ist, gibt auch Christ zu: «Wir haben in Basel zum Beispiel zweimal Nein zu den Klimainitiativen gesagt und setzen uns weiter für den Gegenvorschlag ein. Das brauchte Mut. Ein Ja wäre einfacher gegen aussen zu erklären gewesen, ganz nach dem Motto: Wir haben Grün im Namen, also sagen wir bei allen Vorlagen, wo das Wort ‹Grün› draufsteht, auch immer Ja.»

Es ist, von aussen betrachtet, noch ein Mäandern, was die Grünliberalen da machen. Nur «progressiv» sein, «modern», «zukunftsgerichtet»: Das verfängt nicht automatisch. Entscheidend ist in der Politik noch immer das Jetzt gewesen.

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

