Vollanschluss Aesch – Neue Rampen zur A18 ab Donnerstag in Betrieb Die Brückenbauwerke, der Betonkreisel sowie die Anschlussrampen sind fertiggestellt. Es fehlen noch Deckbeläge, darum soll die vollständige Inbetriebnahme des Anschlusses erst im Sommer erfolgen. Lea Buser

Der Vollanschluss Aesch soll der Entlastung des Verkehrs dienen. Foto: Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft

Die Hauptarbeiten am Vollanschluss Aesch sind abgeschlossen, wie die Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft (BUD) mitteilt. Die beiden neuen Brückenbauwerke, der neue Betonkreisel sowie die beiden neuen Anschlussrampen zur A18 in Richtung Laufen/Delémont konnten plangemäss Ende Jahr fertiggestellt werden.

Mit der Freigabe der beiden Rampen werde die Anbindung des Pfeffingerrings an die A18 auch in Südrichtung von und nach Laufen sowie von und nach Ettingen ab Donnerstag befahrbar.

Komplett in Betrieb genommen wird der Vollanschluss Aesch inklusive des Anschlusses an die Dornacherstrasse voraussichtlich Anfang Juli. Der Verkehrszufluss in den sogenannten Turbokreisel soll dann auch auf der Rampe von Basel her zweistreifig erfolgen, so die BUD.

Vorerst bleibt dieser einstreifig. Grund dafür ist der noch ausstehende Einbau der definitiven Deckbeläge. Denn auf diesem sowie auf weiteren Streckenabschnitten weise die Tragschicht eine ungenügende Griffigkeit auf, welche die Unfallgefahr erhöhe.

Wochenendsperrungen im Juni

Der Einbau sollte bereits im Herbst stattfinden, konnte witterungsbedingt jedoch nicht umgesetzt werden. Für die Arbeiten seien trockenes Wetter und Temperaturen ganztags über 15 Grad nötig, heisst es in der Mitteilung der BUD. Deshalb sind im Juni Wochenendsperrungen geplant.

Bis zur vollständigen Inbetriebnahme stünden zudem Bepflanzungs- und Umgebungsarbeiten sowie die Umsetzung von flankierenden Massnahmen in der Dornacherstrasse an.

