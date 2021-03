Martinskirche soll Konzertort bleiben – Neue private Stiftung rettet Basels älteste Pfarrkirche Der Mitgliederschwund und die daraus resultierenden Finanzprobleme der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt gefährden die Existenz der historischen Martinskirche als Konzertkirche. Simon Erlanger

Seit rund 170 Jahren fungiert die Basler Martinskirche als Konzertort, wie zum Beispiel hier bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach durch die Basler Knabenkantorei. Foto: Archiv Tamedia

Sie ist die älteste Pfarrkirche Basels, die Martinskirche auf dem Münsterhügel, die 1101 zum ersten Mal erwähnt wird. Es ist ihre Glocke, die seit Jahrhunderten die Basler Herbstmesse einläutet.

Hier predigte der Basler Reformator Johannes Oekolampad und legte 1529 das Fundament der heutigen Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt (ERK).

ERK gibt Betrieb der Martinskirche ab

Und jetzt dies: Die ERK will den Betrieb an einem ihrer Gründungsorte aufgeben, zumindest teilweise: «Die ERK-BS gibt die Martinskirche nicht ab, sie bleibt im Eigentum der Kirche», so ERK-Sprecher Matthias Zehnder. «Die ERK tritt lediglich den Betrieb der Martinskirche als Konzertkirche an eine Stiftung ab.»