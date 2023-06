Stimmvolk entscheidet – Neue Passerelle in Pratteln: «Wir haben keinen Plan B» Der Einwohnerrat Pratteln genehmigt den Kredit für die neue Passerelle – nicht alle sind zufrieden: Die Förschiunterführung, die seit sieben Jahren ausgebaut werden soll, muss weiter warten. Lea Buser

Die Coop-Passerelle ist für mobilitätseingeschränkte Menschen nicht zugänglich – das soll sich mit der neuen ändern. Foto: Lea Buser

Zentral gelegen trennt der Bahnhof in Pratteln das Siedlungsgebiet in zwei Teile. Entsprechend intensiv gestaltete sich am Montag die Diskussion im Einwohnerrat, als es um Über- und Unterführungen ging. Denn die SBB reissen die Coop-Passerelle ab, die schon seit 1913 steht und seit zehn Jahren Sicherheitsmängel aufweist.

Ursprünglich sollte dies bereits letztes Jahr geschehen, der Gemeinderat hatte sich jedoch dafür eingesetzt, dass sie ertüchtigt wird und somit noch bis Ende 2024 genutzt werden kann. Auf diese Weise soll der Zeitraum ohne Passerelle maximal ein halbes Jahr dauern, sagte der zuständige Gemeinderat Urs Hess (SVP). Dann soll eine neue stehen – und ins geplante Quartier Bredella West führen.

Der Gemeinderat und die Bau- und Planungskommission haben sich für eine oberirdische Querung entschieden, da die Bewilligungen und Fristen für eine Unterführung länger dauern würden. Ein weiterer Grund ist, dass sich viele Menschen auf Überführungen sicherer fühlen würden, erklärte Urs Hess.

Knapp sieben Millionen Franken

Im Gegensatz zur Coop-Passerelle, welche nur Treppen hat, muss die neue zudem für mobilitätseingeschränkte Menschen, Velos und Kinderwagen zugänglich sein. Im Rahmen eines Wettbewerbs soll letztlich entschieden werden, wie die Passerelle konkret gestalten werden soll.

Knapp sieben Millionen Franken soll deren Erstellung kosten, 350'000 Franken würden für den Landerwerb anfallen. «Selbstverständlich ist das ein grosser Mocken, den wir stemmen müssen», so Urs Hess. Doch die SBB, denen die Coop-Passerelle zu einem Drittel gehört, würden 1,3 Millionen Franken daran zahlen und den Abbruch übernehmen. Damit das Geld fliesst, müsse die Gemeinde jedoch vorwärts machen.

Das sorgte im Einwohnerrat für Kritik. «Wir haben innerhalb der Fraktion FDP/die Mitte heftig diskutiert», sagte Silvia Lerch (FDP). Zwar sei klar, dass dies aktuell die einzige Chance auf eine Querung in absehbarer Zeit sei. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, was die Baumaterialien angehe.

«Die neue Passerelle ist kein Ersatz für die Fröschiunterführung.» Urs Hess, SVP-Gemeinderat Pratteln

Wie auch andere Einwohnerrätinnen und -räte meinte Lerch, dass sie sich unter Druck gesetzt fühle, den beantragten Kredit nun gutzuheissen. Ausserdem erwecke es den Eindruck, dass das Projekt Fröschiunterführung ins Abseits gestellt werde. Andere Ratsmitglieder teilten diese Bedenken.

«Die neue Passerelle ist kein Ersatz für die Fröschiunterführung», erwiderte Urs Hess. «Ich hoffe, dass wir diesbezüglich noch den richtigen Weg mit den SBB finden.»

2016 nahm das Stimmvolk eine Initiative an, die den Ausbau der Förschiunterführung forderte. Doch noch während der Gemeinderat dabei war, einen entsprechenden Kostenvoranschlag auszuarbeiten, beschlossen die SBB den Abbruch der Coop-Passerelle – und setzten die Gemeinde damit unter Zugzwang.

Einwohnerrat genehmigt Kredit

Der Einwohnerrat will schon länger, dass der Gemeinderat ein Projekt zur Förschiunterführung präsentiert. Auch in der vorangegangenen Einwohnerratssitzung wurde das Thema diskutiert. So sagte Billie Grether (Unabhängige/Grüne): «Es braucht jetzt eifach einen kleinen Effort für die Kinder, es ist schliesslich ein öffentlicher Schulweg.» Die Verhandlungen mit den SBB seien jedoch eine langwierige Geschichte, erklärte Hess daraufhin.

Trotz Bedenken genehmigt der Einwohnerrat den Kredit für die Passerelle deutlich. Nun soll die Vorlage vors Volk kommen. Und wenn sie nicht angenommen wird? «Einen Plan B haben wir nicht, dann gibt es keine Querung mehr», sagt Hess. «Es ist wichtig, dass wir den Startschuss so schnell wie möglich geben können.»

