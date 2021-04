In der Basler FDP rumpelts – Neue Partei­spitze sortiert bisherige Vorstands­mitglieder aus Am Parteitag der Freisinnigen kommt es zu einer internen Kampfwahl. Das ist nicht aussergewöhnlich. Speziell ist indes, dass das designierte Präsidium eine dezidierte Empfehlung abgibt. Jan Amsler

Elias Schäfer, Eva Biland und Johannes Barth (von links) wollen das Vizepräsidium respektive Präsidium übernehmen. Foto: zvg

«Das richtige Team für den Basler Freisinn»: So lautet der Titel einer Mitteilung aus der Basler FDP, unterzeichnet von Johannes Barth, Eva Biland und Elias Schäfer. Die drei wollen das Präsidium (Barth) respektive das Vizepräsidium der kränkelnden Partei übernehmen, die jüngst den Sitz im Nationalrat, im Regierungsrat sowie drei Mandate der vorher zehnköpfigen Fraktion im Grossen Rat verloren hat.

Die designierte Parteispitze unterbreitet den Mitgliedern einen Vorschlag, wer unter ihnen in den Vorstand gewählt werden soll. Vergleicht man die Liste mit derjenigen der offiziellen Kandidaturen, fehlen in der Empfehlung Patrick Erny und Patrick Flad sowie Dominik Scherrer, der Präsident der Basler Jungfreisinnigen. Geht es nach dem neuen Führungstrio, soll der Vorstand künftig um eine Vertretung der Jungfreisinnigen sowie der FDP-Frauen erweitert werden, wodurch Scherrer also ohnehin grosse Chancen hat, Vorstandsmitglied zu werden.