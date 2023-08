Neue Muttenzer Gemeinderätin – Salome Lüdi bringt die Jungen an die Urne Nach ihrer überraschenden Wahl: Die BaZ hat mit der 29-jährigen SP-Frau über Wahlkampftaktik, Vorurteile und politische Ambitionen gesprochen. Tanja Opiasa Elina Häring

Sie sorgte am Sonntag für eine kleine Überraschung: Salome Lüdi ist neue Muttenzer Gemeinderätin. Foto: Nicole Pont

Ihren ersten eigenen Wahlkampf führte die junge SP-Frau unaufgeregt, solide. Auch nach ihrer überraschenden Wahl in den Muttenzer Gemeinderat scheint sich Salome Lüdi nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wir treffen die 29-Jährige nach Feierabend im Unternehmen Mitte. Lüdi, die ihre ersten Primarschuljahre in Basel verbracht hat, sei sowieso in der Stadt, schreibt sie uns. Viel Zeit zum Feiern ist der frischgebackenen Gemeinderätin am Sonntag nicht geblieben – die gelernte KV-Fachfrau trat am Tag danach ihre neue Stelle auf einer Gemeindeverwaltung an. Sie wirkt ruhig, selbstbewusst. Vor dem Fototermin bemerkt sie einen Fleck auf ihrem weissen Shirt und steckt es lässig in ihre Hose.