Depot auf Kaffeebecher – SBB sagen Müllbergen in Basel den Kampf an Ausgewählte Gastrobetriebe bieten Getränke in Mehrwegbechern mit Depot an. Diese kann man an Sammelstellen im Bahnhofbereich zurückgeben. Tobias Gfeller

Wegen der wachsenden Abfallberge im Bahnhofsbereich führen die SBB ein Pilotprojekt durch, das ein digitales Pfand auf die Kaffee- oder Teebecher erhebt. Die Becher können dann an Sammelstellen zurückgegeben werden. Foto: Nicole Pont

Den Kaffee unterwegs trinken und den Kartonbecher irgendwo in den Abfall werfen ist nicht nur für Pendlerinnen und Pendler heute Alltag. Das spüren auch die SBB. Gleichzeitig zum Aufkommen von Take-away-Angeboten sind auch die Abfallmengen an Bahnhöfen in den vergangenen Jahren rapide angewachsen. Das Abfallvolumen habe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, erklärt SBB-Mediensprecherin Ottavia Masserini.

2019 – also noch vor Corona – sammelten die SBB knapp 13’000 Tonnen Abfall an den Bahnhöfen zusammen. Becher machen den grössten Anteil am Take-away-Abfall aus. Während bereits einzelne Gastronomiebetriebe in Eigenregie mit Mehrweggeschirr die Mengen zu reduzieren versuchen, wollen die SBB nun mehr. Seit dem 5. Juli bieten ausgewählte Betriebe an den Bahnhöfen Basel und Zürich vorwiegend Kaffee und Tee in Mehrwegbechern an. Auf die Becher gibt es einen Franken Depot.