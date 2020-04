Basler Zolli ohne Besucher – Neue Landepisten für Störche Jetzt, da der Tiergarten wegen des Coronavirus geschlossen ist, fehlt den Affen ein Unterhaltungswert. Und Zebras geben sich misstrauisch. Dominik Heitz

Den nach Zweigen für ihren Nestbau suchenden Störchen dienen im Zolli die Besucherwege neu als Start- und Landepisten. Foto: Zoo Basel

Merkwürdig – alle Zebras schauen ihn mit einem Mal an, als ob sie fragen wollten: Was macht der da? Adrian Baumeyer muss sich von einzelnen Tierarten plötzlich andere Reaktionen gefallen lassen. Denn seit der Zolli wegen des Coronavirus für Besucher geschlossen ist, verhalten sich nicht mehr alle Tiere gleich. «Die Zebras sind Fluchttiere», sagt der Kurator. «Halten sich viele Menschen um sie herum auf, stören sie sich nicht an ihnen, bewegt sich jedoch nur eine einzige Person in ihrem Umfeld, werden sie aufmerksam.» Es sei wie in der Savanne: «Schleicht ein ganzes Rudel Löwen langsam in der Nähe der Zebras vorbei, lässt sie das unbeeindruckt, befindet sich jedoch ein einziger Löwe in ihrer Nähe, sind sie umgehend vorsichtig und misstrauisch.»