Arlesheim – Neue Jobs für Menschen mit Unterstützungsbedarf Die Eingliederungsstätte Baselland übernimmt «Unverpackt Birseck». Damit erweitert sie ihr Job-Angebot für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Von der Übernahme des Ladens «Unverpackt Birseck» in Arlesheim verspricht sich die Eingliederungsstätte (ESB) Baselland Arbeitsstellen mit direktem Kundenkontakt und angenehmem Arbeitsklima. «Attraktive Arbeitsplätze im Lebensmittelbereich vergrössern die Vielfalt der Arbeitsangebote», sagt Daniel Seeholzer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der ESB, «es sind Arbeitsplätze für Menschen, die sich für nachhaltige Lebensmittel interessieren.»

Von Anfang an habe «Unverpackt Birseck» eine Zusammenarbeit mit einer sozialen Organisation angestrebt. «Wir sahen damals schon das Potenzial im Unverpacktladen, Arbeitsplätze für Menschen mit speziellen Bedürfnissen anzubieten», sagt Lea Borrero, die Leiterin von «Unverpackt Birseck». Nach drei Jahren Aufbauarbeit sei nun der passende Zeitpunkt gekommen.

Neu 18 Standorte

Die ESB ist somit an 18 Standorten vertreten. In der ESB finden Menschen mit Unterstützungsbedarf die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einzusetzen und zu entwickeln. Zudem bietet die ESB Ausbildungs- und Arbeitsplätze, verschiedene Wohnformen und Dienstleistungen an.

«Unverpackt Birseck» will nach eigenen Angaben einen Beitrag dazu leisten, «dem Verpackungswahn ein Ende zu setzen» und Alternativen für einen abfall- und plastikreduzierten Lebensstil aufzuzeigen. Im Laden können die Produkte in mitgebrachte Behälter abgefüllt werden, was zur Abfallverminderung beiträgt.

