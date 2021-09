BVB vor strukturellem Problem – Neue Einfachhaltestellen führen zu programmiertem Tramstau

Die Zustimmung zur Abschaffung der Doppelhaltestellen am Barfi, am Marktplatz und am Bankverein war 2019 überwältigend. Doch jetzt droht möglicherweise der tägliche Tram-Infarkt.