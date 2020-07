Günstige Tarife – Neue E-Trottinette für Basel Mit High Speed Service betritt der erste Schweizer Anbieter den Markt für Miet-Trottinette in Basel. Die Laufener Firma will in der Stadt Fuss fassen. Stephan Hänggi

Eines der schwarz-blauen Trottinette von High Speed Service.

Nach diversen Anbietern aus dem Ausland ist seit April der erste Schweizer Anbieter von Trottinetten auf dem Basler Markt, die via App mietbar sind. Die Firma High Speed Service (HSS) aus Laufen wurde Anfang Jahr gegründet und ging aus einem Unternehmen hervor, das bereits verschiedene Logistik-Services anbietet. In Zusammenarbeit mit den etablierten Anbietern war die Firma zuvor für den Unterhalt der Elektroroller verantwortlich. Nun möchte CEO Kanthepan Shanje in Basel eine starke eigene Marke aufbauen. «Wir wollen die Leute für ein zuverlässiges Angebot aus der Schweiz gewinnen», sagt er. Auch aus diesem Grund fährt HSS eine attraktive Preispolitik. Neben der Grundgebühr von einem Franken fallen für einen Nutzer pro Minute 35 Rappen an. Im Vergleich mit den grossen Anbietern sei das günstig, sagt Shanje. Die ersten zehn Fahrminuten sind kostenlos.