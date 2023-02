Frenkendorf – Neue Busperrons kommen Das ein-, aus- und umsteigen soll am Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf verbessert werden. Innert Jahresfrist soll ein neuer Bushof entstehen. Daniel Aenishänslin

Der Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf erhält einen zeitgemässen Bushof. Foto: Lucia Hunziker

Voraussichtlich am 6. März beginnen die Bauarbeiten zum neuen Bushof Frenkendorf-Füllinsdorf. Entstehen werden drei Busperrons sowie ein zusätzliches Aussteige-Perron. Die Anlage wird behindertengerecht gestaltet. Zudem soll Gestaltung der Komfort erheblich gesteigert werden, wie die Gemeinde Frenkendorf in ihrem neuen Gemeindeanzeiger schreibt. Die Neugestaltung soll neben einer höheren Funktionalität auch eine optische Aufwertung sein.

Verantwortlich für das Projekt und dessen Ausführung ist der Kanton Basel-Landschaft. Die Gemeinde Frenkendorf wird parallel zum Projekt ihre Leitungen in diesem Bereich erneuern. Nach einem Jahr Bauzeit soll der neuen Bushof mit eine zeitgemässe Umsteigeplattform rund um den Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf seinen Betrieb aufnehmen.

Provisorische Bushaltestellen

In der Bauphase werden provisorische Bushaltestellen nötig. Diese werden nahe am Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf platziert, an der Parkstrasse und der Niederschönthalstrasse. Diese Arbeiten dazu sollten am 27. Februar starten. Sobald die provisorischen Bushaltestellen bereit sind, werden alle Buslinien ausschliesslich über die provisorischen Bushaltestellen geführt. Somit wird der Bahnhof selbst wird nicht mehr direkt angesteuert. Die daraus resultierende Gehstrecke ist allerdings nicht erheblich.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

