Deutsche Bahn baut aus – Neue Brücke über die Wiese in den Langen Erlen Jahrelang hat sich der Ausbau der Bahnlinie Basel–Karlsruhe verzögert. Jetzt endlich macht die Deutsche Bahn vorwärts. Tobias Gfeller

So soll die neue Bahnbrücke aussehen, die zwischen den heute bestehenden zwei Brücken nahe der Nordtangente errichtet werden wird. Visualisierung: ACS-Partner AG

«Endlich», ist man geneigt zu sagen. Endlich laufen die Vorbereitungen für die neue Bahnbrücke über den Fluss Wiese in den Basler Langen Erlen. Die neue Brücke kommt zwischen die beiden bereits bestehenden Bahnbrücken gut 50 Meter östlich des Autobahnkreuzes Nordtangente über der Wiese zu stehen. Fast fertiggestellt ist bereits die Brücke über die Neuhausstrasse an der Landesgrenze zu Weil am Rhein, die auf rund 36 Metern Länge verbreitert wurde, sodass neu sechs Gleise darauf Platz haben. Bereits im Dezember beginnen dann auch noch Bauarbeiten für eine dritte neue Bahnbrücke, jene über die Fasanenstrasse südlich der Wiese.