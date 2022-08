Wiedereröffnung in Sissach – Neue Besitzer wollen dem Cheesmeyer das alte Image zurückgeben Während der Corona-Pandemie wurde die Traditionsbeiz von den Behörden zwangsgeschlossen. Jetzt soll das älteste Baselbieter Warenhaus zum Kultur-Hotspot der Region werden. Karoline Edrich

Für die Neueröffnung des Bistros Cheesmeyer wurde am Samstag in Sissach der rote Teppich ausgerollt. Foto: Kostas Maros

Am Samstagabend klirrten in Sissach die Prosecco-Gläser. Und das aus gutem Grund: Denn das traditionsträchtige Cheesmeyer feierte seine Wiedereröffnung. Vergangenen Herbst sorgte das Bistro für Furore, da sich die damalige Wirtin Susanne Schaffner nicht an die Covid-Kontrollpflicht hielt. Nach mehrfachen Polizeikontrollen wurde die Beiz im Dezember zwangsgeschlossen. Als Schaffner ihre Pacht im März dieses Jahres aufgab, hat Regisseur Kaspar Geiger eine Chance gewittert.