FCB trifft auf Servette – Neue Basler Gesichter gegen einen «coolen» Gegner Der FC Basel trifft am Sonntag auf den FC Servette. Denkbar, dass Spieler wie Andy Diouf oder Kasim Nuhu dabei ihre Premiere für Rotblau feiern. Tilman Pauls

FCB-Trainer Alex Frei und sein Assistent Davide Callà während des Spiels gegen den Crusaders FC am Donnerstag. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es sind erst zwei Spiele gespielt in der neuen Saison, und trotzdem geht es für den FC Basel schon ziemlich zügig vorwärts im Programm. Jeden dritten Tag ein Spiel, dazwischen kaum eine Pause, um noch intensiv zu trainieren oder die neuen Spieler in aller Ruhe in das Mannschaftsgefüge einzugliedern. Die hohe Taktung hat allerdings auch den Vorteil, dass Alex Frei schon jetzt die Tiefe seines Kaders ausnutzen kann.