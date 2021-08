Architektur-Wettbewerb – Neubau der Deutschen Bundesbank – Basler erhalten den Zuschlag Die Bundesbank will ihre Zentrale in Frankfurt im grossen Stil erweitern – und hat sich für den Entwurf des Basler Büros Morger und Partner entschieden. Simon Bordier

Die Wettbewerbsjury lobt die «spannungsvolle Analogie» des Entwurfs: Links das bestehende Haupthaus, rechts der geplante Neubau der Basler Architekten. Visualisierung: Morger und Partner

Messeturm, Claraturm, die Überbauung Dreirosen-Klybeck: Der Architekt Meinrad Morger hat schon an einigen Bauten in Basel mitgewirkt. Das von ihm gegründete Büro Morger und Partner ist aber auch in anderen Schweizer Regionen und im Ausland präsent.

Einen prestigeträchtigen Auftrag haben die Basler nun in Deutschland an Land gezogen: Die Deutsche Bundesbank vertraut der Morger und Partner AG die Erweiterung ihrer Zentrale in Frankfurt am Main an. Ziel ist ein erweiterter Campus um das bestehende Haupthaus – ein 60er-Jahre-Gebäude im Stil der Brutalismus-Architektur –, sodass künftig alle 5000 Angestellte an einem Standort arbeiten können. Die Bundesbank-Zentrale liegt im Stadtteil Bockenheim, wenige Kilometer von Frankfurts Zentrum entfernt. Ein Teil der Mitarbeiter arbeitet bislang in der Innenstadt.

