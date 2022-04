Beim Muttenzer Gemeinderat beantragt – Neuauflage für Windprojekt Hardacker gefordert Das im Juni 2021 von der Gemeindeversammlung abgelehnte Windkraftwerk über dem Hardwald soll wieder erwogen werden. Vier Parteien unterstützen ein neues Projekt. Thomas Dähler

So wurden die Muttenzer Windenergiepläne 2020 visualisiert. Foto: Primeo Energie

Die Grünliberalen, die SP, die Grünen und die EVP stellen sich hinter den Antrag von zwei stimmberechtigten Muttenzern an den Gemeinderat, das von der Gemeindeversammlung im letzten Juni abgelehnte Projekt eines Windparks Hardacker wieder aufzunehmen. Die vier Parteien stellen im Gemeinderat eine Mehrheit. Sie begründen in einem Brief an den Gemeinderat ihre Unterstützung des Antrags auch mit dem durch den Ukraine-Krieg veränderten Energiemarkt. «Der traurige Krieg in der Ukraine zeigt auf, dass die Erzeugung von nachhaltiger Energie im eigenen Land sehr wichtig ist, um in Energiefragen unabhängiger zu werden», heisst es in dem Brief.

Den Antrag, das Projekt wieder aufzunehmen, haben die beiden Grünliberalen Umut Gökbas und Marc Herb beim Gemeinderat eingereicht. Sie berufen sich dabei auf das Baselbieter Gemeindegesetz, das solche Anträge vorsieht. Der Gemeinderat muss nun entweder eine neue Vorlage ausarbeiten oder mit einem Vorschlag über das weitere Vorgehen an die Gemeindeversammlung gelangen. Gökbas hat ausserdem eine Petition von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachhochschule Muttenz beim Gemeinderat eingereicht, wie «Onlinereports» berichtet hat.

2021 knapp abgelehnt

In dem Brief an den Gemeinderat begründen die vier Parteien ihre Unterstützung ausserdem mit dem Klimaschutz gemäss Pariser Abkommen, dem Strommangel in den Wintermonaten und dem Umstand, dass der ablehnende Entscheid der Gemeindeversammlung damals nur knapp gefasst wurde. Die Gemeindeversammlung hatte die Vorlage im Juni 2021 mit 118 zu 96 Stimmen bei 9 Enthaltungen abgelehnt.

Dass ein Windpark im Gebiet der Muttenzer Hard nach wie vor eine Option ist, ergibt sich aus dem Umstand, dass im übergeordneten Richtplan entsprechende Standorte aufgeführt sind. Unmittelbar nach dem ablehnenden Entscheid hatte denn auch der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber (Grüne) relativiert. «Der politische Beschluss einer Gemeindeversammlung über einen spezifischen Windstandort vermag nichts an der grundsätzlichen Eignung aus fachlicher Sicht zu ändern», sagte er damals der BaZ. Auch das Energiegesetz des Bundes verpflichtet die Kantone, geeignete Standorte für die Windkraft festzulegen.

Offen ist allerdings, ob der Gemeinderat von Muttenz das gleiche Projekt der Primeo Energie wieder in Erwägung zieht. Der Grünliberale Marc Herb, der den Brief an den Gemeinderat initiiert hat, sagte der BaZ, die Unterzeichnenden zielten vorab auf das eine Windrad, das das damalige Projekt zuletzt vorsah. Man könne sich aber auch mehrere Windräder vorstellen, schliesslich hätten die damaligen Gegner argumentiert, dass nur mehrere Windräder Sinn machten.

Herb legte im Gespräch mit der BaZ auch Wert darauf, dass die Grünliberalen nicht primär den Krieg für ihr Anliegen instrumentalisieren wollten. «Wir haben uns schon immer für erneuerbare Energien eingesetzt – auch um die Importabhängigkeit von Öl, Gas und Uran aus politisch instabilen Regionen zu minimieren.» Der Krieg in der Ukraine sei nun eine traurige Bestätigung dafür.

Mehrere Standorte im Richtplan

Ob Primeo Energie noch immer an dem Projekt in der Hard interessiert sei, wisse er nicht, sagte Herb. Es gebe auch andere Anbieter, die für ein Projekt in der Hard gewonnen werden könnten. Primeo Energie hatte damals den ablehnenden Entscheid der Muttenzer Gemeindeversammlung bedauert und dabei auch an der Versammlung geäusserte unwahre Angaben öffentlich kritisiert.

Der Baselbieter Richtplan weist einen weit grösseren Perimeter für mögliche Standorte von Windrädern in der Hard aus, als mit dem abgelehnten Projekt bespielt worden wäre. Neben der Hard figurieren auch weitere fünf Potenzialgebiete weiterhin im Baselbieter Richtplan – und acht zusätzliche Reservegebiete. In allen möglichen Gebieten stecken die Projekte jedoch wegen des breiten Widerstandes in der Sackgasse. Sollte Muttenz im zweiten Anlauf für einen Windkraft-Standort votieren, könnte dies Signalwirkung haben. An den Baselbieter Richtplan-Standorten beläuft sich das Windenergiepotenzial auf rund 200 Gigawattstunden.

