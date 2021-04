Fehlplanung am Bahnhof Muttenz – Neu und trotzdem ein Ärgernis Wer am Bahnhof Muttenz nicht gut zu Fuss ist oder sogar im Rollstuhl sitzt, bekommt beim Einsteigen in den Bus Probleme, obwohl der Busbahnhof neu gestaltet wurde. Tobias Gfeller

Die Bushaltestelle vor dem Avec-Laden am Bahnhof Muttenz hat keine Haltekante – das bereitet Schwierigkeiten bei Ein- und Aussteigen. Foto: Pino Covino

Doris Hubschmid ist hörbar sauer. Obwohl der Vorplatz des Bahnhofs Muttenz kürzlich umgestaltet wurde, ist das Einsteigen in die Busse nicht hindernisfrei. «Nach wie vor sind die Einstiegshöhen bei den Buslinien zu hoch, um mobilitätseingeschränkten Personen einen selbstständigen Zutritt zu den Bussen zu ermöglichen», sagt Hubschmid.

Ein Augenschein vor Ort bestätigt ihre Beanstandung. Trotz neuer Haltekante für die Buslinie 60 in Richtung Biel-Benken braucht es einen grossen Schritt, um einzusteigen. Für die Linien 47, 63 und 60 in Richtung Schweizerhalle hat es sogar überhaupt keine erhöhten Haltekanten. Die 62-jährige Muttenzerin ging im vergangenen Jahr selber mehrere Monate an Krücken und spürte am eigenen Leib, dass die Haltekanten nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen. «Fast jedes Mal, wenn ich am Bahnhof bin, sehe ich Leute mit Kinderwagen, Rollatoren, Rollstühlen oder an Krücken, die beim Einsteigen Mühe haben. Das kann doch bei neuen Haltestellen nicht sein.» Besonders bei der Buslinie 47, die zur Rennbahnklinik führt, sehe sie immer wieder, dass sich Leute an Gehhilfen in den Bus «kämpfen». Wenn Chauffeure den Bus nicht pneumatisch absenkten, um den Einstieg zu erleichtern, so Hubschmid, akzentuiere sich die Situation zusätzlich.