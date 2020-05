Freistil – Neu und normal – geht das? Eine kühne Wortkombination als Strohhalm in Zeiten der Unsicherheit. Julia Konstantinidis

Coiffeurbesuche mit Mundschutz werden für kommende Generationen möglicherweise so normal sein wie das Warten vor der roten Ampel. Foto: Lucia Hunziker

Quarantäne, Mundschutz, Abstand. Eine akute Krise verlangt nach wirkungsvollen Massnahmen. Ohne zu wissen, wie lange die Misere andauert, wann und ob sie überhaupt vorbeigeht, beschlich uns angesichts dieser drastischen Verhaltensänderungen ein überwältigendes Gefühl der Ohnmacht.

Das aber darf nicht sein in einer Gesellschaft, in der alles in Nullkommanichts erklärt und kommentiert wird. Ein möglichst griffiger Begriff musste deshalb dieses beängstigende Vakuum ausfüllen. Etwas, das die Menschen beruhigt. «Die neue Normalität» traf ins Schwarze. Sie vermittelt, dass alles unter Kontrolle ist – nur halt jetzt etwas anders.

Das Schöne an der Normalität ist ihre Gewöhnlichkeit.

Und hier kommt ins Grübeln, wers gern normal hat. Denn das Schöne an der Normalität ist ihre Gewöhnlichkeit. Normalerweise findet sie in unserem Alltag keine Beachtung. Etwas Neues hingegen schon. Das ist aufregend und inspirierend, manchmal auch furchteinflössend. Aber gewiss nicht normal.

Das Gegenteil von gewöhnlich ist ungewöhnlich. Und das sind diese Zeiten auf jeden Fall. Die herkömmlichen Normen unseres Lebens sind durcheinandergeraten. Bis wir mit Bestimmtheit wieder sagen können «das haben wir schon immer so gemacht, und darum ist es normal» wird es eine ganze Weile dauern. Wie lange es geht, bis wir es völlig normal finden, an einer Party die Anzahl der Gäste akribisch zu zählen oder beim Coiffeur den Mundschutz so selbstverständlich zu tragen, wie wir den offerierten Kaffee schlürfen, hängt auch von der Bereitschaft einer Gesellschaft ab, sich auf Neues einzulassen.

Vielleicht sprechen wir in einer Generation von «hygienical natives» – denjenigen Erdenbürgern, die nichts anderes kennen. Vielleicht werden sie die Hände vor dem Betreten eines Ladens so automatisch desinfizieren, wie wir an der roten Ampel warten. Sie werden nichts daran als neu empfinden, sondern als das, was es dann ist: normal.