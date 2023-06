Hochwasserschutz in Riehen – Neu gegründeter Verein kritisiert das Vorgehen der Gemeinde Die Gruppierung beanstandet, dass der Gemeinderat die Alternativen zum aktuellen Hochwasserschutzprojekt nicht öffentlich zugänglich mache. Lea Buser

Starkregen führte in Riehen in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen. Foto: zvg

Dass Hochwasser für Riehen die grösste Gefährdung darstellen, das zeigt die aktuelle Naturgefahrenkarte, die Riehen im Auftrag des Bundes erstellt hat. Für die Gemeinde ist also klar, dass in den Hochwasserschutz investiert werden muss.

Deshalb erarbeitete sie das Projekt «Hochwasserschutz beim Bettinger-, Immen- und Hungerbach». Die Kredite dafür wurden vom Einwohnerrat bewilligt, es wurde jedoch das Referendum dagegen ergriffen, das mit über 900 Unterschriften – 500 waren nötig – zustande kam. Am 26. November soll über das Projekt abgestimmt werden.

Gemäss dem Referendumskomitee habe der Gemeinderat die alternativen Varianten auch nach mehrfacher schriftlicher und mündlicher Aufforderung nicht öffentlich zugänglich gemacht. «Aufgrund dieser unnachgiebigen Haltung seitens des Gemeinderates» habe man sich dazu gezwungen gesehen, den Verein «Überparteiliches Referendumskomitee Hochwasserschutz Bettinger- und Immenbach» zu gründen, schreiben Peter Vogt sowie Ulrike und Louis Schnurrenberger von besagtem Verein in einer Medienmitteilung.

Die «Bestvariante»

Das Hochwasserschutz-Projekt sieht für Riehen den Bau von drei Dämmen und mehreren Rückhaltebecken für 3,9 Millionen Franken vor. Diese «Bestvariante», so die Gemeinde, habe sowohl bei der Beurteilung der einzelnen Kriterien – Kosten-Nutzen-Verhältnis, Hochwassersicherheit, Ökologie und Nachhaltigkeit – als auch finanziell am besten abgeschlossen. Zu diesem Resultat sei man nach einer Evaluation der verschiedenen Varianten gekommen.

Das sieht der Verein anders: «Es besteht für uns der dringende Verdacht, dass die behauptete Überlegenheit der Rückhaltebecken nicht stimmt.» Die Topografie der Bäche würde es ermöglichen, durch gezielte dezentrale und klein dimensionierte Massnahmen bereits in oberen Hanglagen Niederschlagswasser zurückzuhalten. Dies beispielsweise durch Aufschüttungen, Hecken oder kleinere Rückhaltewannen.

Der Verein kritisiert, dass die von der Gemeinde geplanten Anlagen mitten im Siedlungsgebiet gebaut werden würden. Das bedeute einen massiven Eingriff in die als Naherholungsgebiet genutzte Landschaft. Die vorgesehenen Dammstandorte am Hunger- und Bettingerbach befinden sich gar in der Landschaftsschutzzone.

Unvermeidliche Veränderungen

Die Gemeinde ist sich dessen bewusst und hat sich schon früher damit befasst. Entsprechend seien Bauten und Anlagen in dieser Zone, einschliesslich Veränderungen des Terrains, nur ausnahmsweise möglich. Dann etwa, wenn sie – wie im aktuellen Fall – dem Schutzzweck dienen.

In einem Bericht vom Januar schreiben die Verantwortlichen der Gemeinde, man müsse darauf achten, dass sich die baulichen Massnahmen gestalterisch gut in die Landschaft einfügten. Deshalb werde mit Landschaftsarchitekten zusammengearbeitet. Nichtsdestotrotz seien markante Veränderungen unvermeidlich.

