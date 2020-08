Stadtjäger – Neu, aber auf alt gemacht Die beiden historisch anmutenden, vierarmigen Kandelaber vor dem Stadtcasino wollen an die Bauten des Basler Architekten Johann Jakob Stehlin erinnern. Dominik Heitz

Reminiszenz an Architekt Johann Jakob Stehlin und seine Bauten: Kopien alter Kandelaber vor dem Eingang des Stadtcasinos. Foto: Dominik Heitz

Sie sind um die 145 Jahre alt, die vier mächtigen und reich verzierten Kandelaber mit ihren fünf Laternen beim Theater Basel.

Erstmals in Stellung gebracht wurden sie 1875. Sie flankierten damals den Haupteingang des neobarocken Stadttheaters, erbaut von Architekt Johann Jakob Stehlin, an der Ecke, wo die Theaterstrasse auf den Steinenberg trifft. Als am 7. Oktober 1904 das Theater durch einen Brand zerstört wurde, blieben die Kandelaber unversehrt und taten beim wiederaufgebauten und im Jahr 1909 wiedereröffneten Theater weiterhin ihren erhellenden Dienst.

Dann kam der grosse Knall: 1975 erfolgte die Sprengung des Stadttheaters, nachdem gleich nebenan das neue Theater des Architekturbüros Schwarz & Gutmann eröffnet worden war. Doch die vierarmigen Kandelaber mit je einer Mittelleuchte blieben erhalten. Man fand für sie einen neuen Ort beim neuen Theater: Zwei stehen erhöht links neben dem Haupteingang, die beiden anderen beim hinteren Theaterzugang.

Die sechseckigen Laternen und die sie tragenden Arme sind historischen, ehemals mit Gaslicht ausgestatteten Kandelabern in Baden-Baden nachempfunden.

Nun befinden sich seit kurzem ganz in ihrer Nähe zwei mehrarmige Leuchtmasten: vor dem neuen Stadtcasino-Eingang, direkt vis-à-vis der Barfüsserkirche. Diese Kandelaber sind indes längst nicht so alt wie das 1876 von Johann Jakob Stehlin erbaute Stadtcasino, das gar keine solchen Leuchten hatte, oder das ebenfalls von Stehlin 1872 bis 1874 errichtete Bernoullianum mit seinen beiden Kandelabern. Im Gegenteil: Sie sind nigelnagelneu. Hergestellt hat sie die auf Kopien historischer Strassenleuchten spezialisierte Friedhelm Trapp GmbH im deutschen Mainhausen.

Trapp fertigte die Leuchtmasten im Auftrag des Architekturbüros Herzog & de Meuron an, das für die Erweiterung des Stadtcasinos verantwortlich zeichnete. Der Stadtcasino-Anbau integriert sich vom Äussern her dermassen perfekt ins Stadtcasino von Stehlin, dass man meint, er bestehe seit 1876. Dazu passen als Reminiszenz an jene stehlinsche Zeit die neuen Kandelaber. Im Gegensatz zu denen beim Theater sind sie allerdings schlanker und zierlicher. Und ungewöhnlicherweise durchstossen ihre Masten die beiden Vordächer, sodass das Licht der Laternengruppen nicht direkt den Eingangsbereich, sondern vielmehr die Fassade erhellt.

So sehr die beiden vierarmigen Stadtcasino-Kandelaber mit ihrer Mittelleuchte die Zeit des alten Basel in Erinnerung rufen, so wenig sind sie baslerisch: Die sechseckigen, elektrisch betriebenen Laternen und die sie tragenden Arme sind historischen, ehemals mit Gaslicht ausgestatteten Kandelabern in Baden-Baden nachempfunden.