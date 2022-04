Geschäft mit Streaming – Netflix steckt in der Krise Das US-Unternehmen erlebt zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren einen Rückgang der Abozahlen. Die Aktie bricht dramatisch ein. Und es könnte noch schlimmer kommen. Helmut Martin-Jung , Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Die Schauspielerin Bambi Bains bei der Premiere der 2. Staffel der Netflix-Serie «Bridgerton». Foto: Neil Hall (Keystone)

«Cut the Cord!» So lautete der Schlachtruf in den USA, das Signal für den unfassbaren Erfolg des Streaming-Portals Netflix. «Cut the Cord» bedeutete im übertragenen Sinn, das Abo mit einem TV-Kabelanbieter zu kündigen – warum dafür zahlen, zur von Sendern festgelegten Zeiten etwas anzuschauen, das von Reklame unterbrochen wird?