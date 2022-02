Nestlé erhöht die Preise weiter Infos einblenden

Nestlé erhöht die Preise für seine Marken, damit reagiert der Konzern auf die steigende Inflation. Doch die Käufer greifen weiter kräftig zu – besonders im Premium-Segment, etwa bei Nespresso oder auch bei Purina-Hundefutter. Im Schnitt erhöhte der Konzern seine Preise 2021 um 2 Prozent – am stärksten im vierten Quartal. Auch dieses Jahr werden die Preise weiter steigen, kündigte Nestlé an. Dies wegen der höheren Kosten für Rohstoffe, den Transport und auch für die Verpackung seiner Produkte. Im vergangenen Jahr brachte es der Lebensmittelriese auf einen Umsatz von 87,1 Milliarden Franken (das ist ein Plus von 3,3 Prozent). Der Gewinn stieg vor allem wegen des Verkaufs des Aktienanteils am Kosmetikkonzern L’Oréal um fast 40 Prozent auf 16,9 Milliarden Franken. (SDA)