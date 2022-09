BVB im Stress – Nervenprobe für Passagiere und Drämmler Die Basler Verkehrsbetriebe müssen die Innenstadt von Donnerstag bis Samstag wegen des Flâneur-Festivals umfahren. Wie schaffen sie es, damit kein Chaos entsteht? Martin Furrer

Die Netzplaner der BVB sind wegen der vielen Baustellen und Veranstaltungen in Basel regelmässig gezwungen, Trams und Busse umzuleiten. Nicht alle freuts. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Umleitung? Streckensperrung? Kursausfall? Nicht schon wieder! Schon schnellt der Blutdruck in ungesunde Höhen. Für Tram- und Busfahrende ist jede Abweichung vom Fahrplan, mag sie noch so klein sein, ein Einschnitt, der den Tagesablauf ins Wanken bringen könnte, ein Ärgernis, ein Stress. Manchmal sogar die Hölle. Verdammt!

Wenn Michel Mesmer und Chris Gugger die Begriffe «Umleitung» und «Streckensperrung» hören, lächeln sie bloss und nehmen das Ganze professionell: Die Bewältigung solcher Dinge ist Teil ihres Jobs bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB).

Michel Mesmer (l.), Leiter Planung und Produktion, und Chris Gugger, Netzexperte der Basler Verkehrsbetriebe. Foto: BVB

Mesmer ist Leiter Planung und Produktion, Gugger ist Netzexperte. Entspannt sitzen sie am Mittwoch im Büro eines BVB-Betriebsgebäudes beim Dreispitz. Im Stockwerk über ihnen arbeiten die Kollegen von der BVB-Leitstelle an flimmernden Bildschirmen. Das Kommandozentrum erinnert ein bisschen an den Tower eines Flughafens.

Bei Mesmer und Gugger hängt bloss ein Dashboard an der Wand, dicht beschriftet mit blauem, rotem und grünem Filzstift. Begriffe wie «Dienstplanung» oder «Fahrplan-Umlauf» springen ins Auge.

«Uns schlottern deswegen die Knie nicht.» Michel Mesmer und Chris Gugger, BVB

Ihre Arbeit ist allerdings ebenso komplex wie diejenige in der Leitstelle: Sie müssen gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen von der Abteilung Planung und Produktion die BVB in Schwung halten. Sie werden dafür bezahlt, den Transportleistungsauftrag des Kantons umzusetzen. Sie sollen dafür sorgen, dass das Tram- und Bussystem, rein organisatorisch gesehen, an 365 Tagen im Jahr geölt und geschmiert bleibt. Bewegung ist alles, Stillstand wäre der Tod.

Es gilt dabei nicht nur, Einsatzpläne für 650 Chauffeure und Chauffeurinnen zu erstellen. Sondern vor allem auch, Auswege zu finden, wenn Baustellen und Veranstaltungen Probleme bereiten und zum Umdisponieren zwingen.

Probleme – Mesmer und Gugger sprechen lieber von «Herausforderungen» – seien bei ihrer Arbeit «eher der Normalfall als die Ausnahme», sagen sie übereinstimmend. Just dieser Tage müssen die BVB einmal mehr beweisen, dass Flexibilität für sie kein Fremdwort ist. Von Donnerstag bis Samstag ist die Strecke zwischen Barfüsserplatz und Schifflände wegen des Flâneur-Festivals jeweils am Abend für den Trambetrieb gesperrt. Nächste Woche reissen Baumaschinen dann die Gleise beim Barfüsserplatz heraus, da sie ersetzt werden müssen – erneut ist die Innenstadt blockiert. Und am Centralbahnplatz führt der Einbau einer neuen Schiene für die Tramlinie 8 ebenfalls zu Komplikationen.

Wie lässt sich verhindern, dass Chaos entsteht? Indem man die Ruhe bewahrt und die Nerven nie verliert. «Uns schlottern deswegen die Knie nicht», sagt das Duo. «Wir finden immer eine Lösung.»

«Wir können nicht einfach ein Umleitungskonzept aus der Schublade ziehen.» Michel Mesmer und Chris Gugger, BVB

Eine Lösung finden bedeutet: Die Fachleute der BVB greifen zum Telefon, verständigen sich mit der Kantonspolizei, dem Tiefbauamt, den IWB. Wenn sie wissen, was technisch und nach den Regeln des Strassenverkehrs überhaupt möglich ist, entwerfen sie Alternativrouten für Trams und Busse. Früher schnappte man sich dazu Lineal und Bleistift und zeichnete Pläne. Heute helfen Computerprogramme, Algorithmen und Apps.

«Wir können nicht einfach jedes Mal ein fixfertiges Umleitungskonzept aus der Schublade ziehen», sagen die beiden. «Je früher wir wissen, dass beispielsweise eine Veranstaltung geplant ist, desto detaillierter können wir darauf reagieren.»

Beim Flâneur-Festival war das nicht der Fall. «Der Entscheid der politischen Behörden, für den Event die Falknerstrasse für den Tramverkehr zu sperren, kam relativ spät», sagt Mesmer. Jetzt nerven sich Tramkunden, dass die Innenstadt zweimal hintereinander gesperrt wird, während sich Mesmer seinerseits darüber ärgert, dass man den BVB Stümperhaftigkeit in der Planung vorwirft: «Wir machen Umleitungen ja nicht aus Spass, sondern weil wir sie machen müssen.»

Schon wartet die nächste Knacknuss. Im Herbst beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der Hardstrasse zwischen St.-Alban-Anlage und Karl-Barth-Platz. Die nächste Tramsperrung, die nächste Umleitung steht bevor. «Nicht schon wieder!», mögen einige Basler fluchen. Mesmer und Gugger bleiben gelassen: Ein Konzept für einen Ersatz mit Bussen ist bereits ausgearbeitet.

