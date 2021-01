Das Schweizer Neujahrsbaby – Nejla erblickte um 00.00 Uhr das Licht der Welt Das erste Baby des Jahres 2021 in der Schweiz wurde um Punkt Mitternacht in Basel geboren. Im Kanton Aargau gab es ein Neujahrsbaby – und Nachwuchs im Dreierpack.

Nejla ist 44 cm gross und wiegt 2440 Gramm. Universitätsspital Basel

«Das erste Baby des Jahrs 2021 in der Schweiz ist am 1. 1. 2021 um 00:00 am Unispital Basel geboren», schreibt das Universitätsspital Basel in einer Mitteilung über das Mädchen. Nejla ist 44 cm gross und wiegt 2440 Gramm.

Im Kantonsspital Baden (KSB) kam um 3.15 Uhr mit dem Jungen Janis Manuel das erste Neujahrsbaby zur Welt. «Herzlich willkommen Janis Manuel!», begrüsste das Spital auf Facebook ihn. Wenige Stunden später ging es gleich dreifach weiter. «Unsere Hebammen und Ärzte hatten letzte Nacht alle Hände voll zu tun, denn schon um 07.15 Uhr erblickten Drillinge die Welt», schreibt das Spital mit den Wünschen «für einen guten Start ins Leben» an die Babys weiter.

Um 7.51 Uhr kam laut Mediensprecher Omar Gisler Roan auf die Welt, eine Minute später folgten Kian und Troi. «Sowohl die Mutter als auch die Drillinge sind wohlauf.» Die Wehen der Mutter hätten am Vorabend eingesetzt.

red