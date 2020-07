Adrian Spahr, weshalb arbeiten Sie nicht mehr als Polizist?

Da sage ich momentan nichts dazu. In Basel hatte ich Ende Juni meinen letzten Arbeitstag. In den nächsten Wochen werde ich anderswo arbeiten. Wie es langfristig aussieht, was ich tun werde, ob ich bei der Polizei bleiben werde oder ob ich in eine ganz andere Richtung gehe, ist offen.