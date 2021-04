Trotz Corona-Demo und FCB-Sause – Nein, die Fallzahlen sind nicht explodiert Die Region hat zwei Demos erlebt, ohne dass die Infektionskurve sprunghaft angestiegen wäre. Die Behörden warnen aber vor voreiligen Schlüssen. Fragen und Antworten zur Infektionsgefahr im Freien. Simon Bordier

Weil Menschen aus der ganzen Schweiz an die Grossdemonstration nach Liestal gereist sind, ist es schwierig, deren Auswirkungen auf die Infektionszahlen auszumachen. Foto: Dominik Plüss

Besteht draussen überhaupt ein Ansteckungsrisiko?

Ja, aber die Gefahr ist deutlich kleiner als in Innenräumen. Im Freien fänden «so gut wie keine Infektionen durch Aerosolpartikel statt», hält die deutsche Gesellschaft für Aerosolforschung (Gaef) fest. Gemeint sind feinste, in der Luft schwebende Partikel, über die das Coronavirus übertragen werden kann. Aerosole sind in ungelüfteten Räumen ein Problem, weil sie beim Atmen und Sprechen ausgestossen werden und sich dann über Stunden anreichern können. Im Freien findet eine solche Anreicherung kaum statt, ausgeatmete Luft wird schnell verdünnt und abtransportiert.