Den Kopf lüften – das brauchen wir gerade im Corona-Jahr dringend: Zwei Winterwanderer im Arvenbuehl SG. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Lange haben sie gekämpft, haben Schutzkonzepte erarbeitet und darauf gehofft, dass sie die Skigebiete trotz Pandemie über die Festtage offen halten können. Diese Woche aber hat ein Kanton nach dem anderen aufgrund der hohen Fallzahlen und überfüllten Spitäler aufgeben müssen.

Während die einen immer noch Trübsal blasen angesichts der drohenden Rekordverluste, haben andere Skigebiete bereits umgestellt und tolle innovative Konzepte erstellt, die hoffentlich über diesen Corona-Winter hinaus Bestand haben werden.

Im digitalen Zeitalter angekommen sind mittlerweile die meisten Feriendestinationen, sie haben für die Kunden flexible Tarife und praktische Buchungsplattformen eingeführt. Einzelne Wintersportorte sind in der Not jedoch auf Ideen gekommen, die sie ohne Corona wohl gar nie gehabt hätten:

Ein Skipass zum Schnuppern

Die Bergbahnen von Gstaad BE bieten erstmals ein Schnupper-Skiticket an. Mit der vergünstigten Tageskarte erhalten Wiedereinsteiger und Skineulinge Zugang zu einer limitierten Anzahl Bahnen und so zu den einfachen Pisten.

Eine Tageskarte mit mehr Skistunden

In der Wintersportregion Adelboden-Lenk BE hat der Tag eines Skifahrers nun mehr als 24 Stunden. Dort können die Besitzer eines Tagespasses bereits am Vortag ab 15 Uhr auf die Piste – die perfekte Lösung für den Anreisetag.

Der Dorfpizzaiolo auf dem Berg

Von Fast Food will man in Braunwald GL trotz Take-away-Pflicht nichts wissen. Deshalb haben die Bergbahnen kurzerhand den Pizzaiolo des Dorfes auf den Berg geholt. Er hat in einer Hütte neben dem Restaurant der Bergstation Grotzenbühl seinen Pizzaofen installiert. Es heisst: Die Menükarte soll beachtlich werden. Endlich gibt es etwas anderes als nur die Pistenklassiker!

Eine variable Vierstundenkarte

Bisher konnten die Skifahrer für die Bergbahnen Braunwald eine Vor- oder eine Nachmittagskarte erstehen. Aus diesem Billett ist ein flexibler Vierstundenpass entstanden, der nicht an eine Tageszeit gebunden ist. Neu gibt es zudem für Wanderer ein verbilligtes Ticket für jene Bahnen, die für Fussgänger Sinn machen.

WC-Häuschen am Pistenrand

Mit den Restaurants bleiben an vielen Orten die WCs geschlossen. Das hat verschiedene Bergbahnenbetreiber veranlasst, etliche Toitois anzuschaffen. So stehen beispielsweise in Gstaad und Adelboden neue WC-Häuschen am Pistenrand. Endlich muss frau nicht jedes Mal ins Restaurant, wenn sie mal muss.

Skifahrer-Kontingente und Ampel-Apps

Viele Skiorte haben digitale Ampelsysteme implementiert, die ihren Gästen anzeigen, in welchen Restaurants sie noch Platz finden. Ade, langes Warten mit knurrendem Magen, bis endlich ein Tisch frei wird!

Ohne morgendliches Anstehen in die Gondel

Auch das ist plötzlich möglich geworden. In Andermatt reserviert der Skifahrer die Bergfahrt bequem per Handy und hat so einen festen Platz.

Endlich Platz auf den Pisten

Und in Laax und Gstaad sorgt eine Kontingentierung der Tagesgäste dafür, dass der Skispass – zumindest in diesem Jahr – nicht dem Massentourismus zum Opfer fällt. Hoffen wir, dass dieses Modell erhalten bleibt und andernorts Schule macht!

Klar, mit all diesen Vorkehrungen versuchen die Skiorte erst einmal, möglichst offen zu bleiben sowie ihre Wintersaison zu retten. Sie tun damit aber weit mehr als das. Sie bieten den Schweizerinnen und Schweizern die Möglichkeit, sich trotz der Pandemieregeln an der frischen Luft zu bewegen, den Kopf zu lüften und etwas zu erleben.

Das ist einerseits wichtig für den Körper, denn eine jüngst publizierte Studie einer internationalen Forschungsgruppe hat ergeben: Auch wenn die körperliche Aktivität nur über eine kurze Zeit hinweg reduziert wird, führt dies zu einem markanten Verlust von Muskelmasse sowie der physischen Funktionalität. Die Studienautoren warnen deshalb eindringlich vor einer gesundheitlichen «Post-Covid-Krise», falls sich die Menschen aufgrund der auferlegten Schutzmassnahmen nicht genügend bewegen. Das gilt besonders für die kalte Jahreszeit.

Fast noch bedeutender sind Aktivitäten an der frischen Luft aber für das geistige Wohlbefinden. Nach bald einem Jahr Homeoffice und sozialer Kontaktvermeidung kann wohl jeder von uns ein bisschen Bergluft brauchen. Sonst droht zu allem Übel noch eine winterliche Corona-Depression.

Eine klassische Win-win-Situation ergibt sich also, wenn wir gerade in diesem Winter die Feriendestinationen mit ihren innovativen und Corona-sicheren Angeboten nicht im Stich lassen.