Glosse zur Grünen Insel – Nehmt den Iren endlich die Wetterküche weg Seit rund 1700 Jahren sind die Iren die Wettermacher Mitteleuropas. Es ist an der Zeit, ihnen den Job zu künden. Meinung Patrick Tschan

Mai, Mai – so gehts nicht weiter! Foto: Nicole Pont

Seit Jahrtausenden beweisen die Iren, dass sie kein Wetter machen können. Zurzeit belegen sie ihre Unfähigkeit wieder einmal Tag für Tag. Sie bekommen, wie so oft, keinen vernünftigen Ausgleich zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch hin.

Es regnet, es ist kalt, seit Wochen – ein hundsmiserabler Frühling. Dies in Zeiten, in denen die Menschen es satthaben, in den eigenen vier Wänden der Befehle zu harren, die da von den Behörden kommen. Sie wollen raus, ein Bier oder einen Hugo an der Sonne geniessen, sie wollen auf Campingplätzen den Bauch in die Sonne halten, Gemüse und Blumen pflanzen.

Aber nein, die Iren sorgen dafür, dass Gummistiefel ausverkauft sind, Eltern für die bevorstehenden Pfadilager teure Entwässerungspumpen kaufen und Meteo Schweiz Studentinnen und Studenten einstellt, um die Beschwerdemails abarbeiten zu können, damit die Server nicht den Geist aufgeben.

Vorgestern fand ich einen Lachs im Garten, gestern schiffte es Guinness.

Der richtige Adressat für die Mails wären hingegen die Iren. Dort wird die Wettersuppe gekocht, deren Ausläufer Regen, Regen und nochmals Regen in unser gebeuteltes Land bringen. Vorgestern fand ich einen Lachs im Garten, gestern schiffte es Guinness, und heute wird es wohl Irish Stew schütten. Was hat sich Petrus wohl gedacht, als er gerade dieses Inselvolk zu Wettermachern auswählte?

Das Klimaoptimum

Die Römer lebten knapp 200 Jahre in einem Klimaoptimum (lesenswert dazu: Kyle Harper, «Fatum»), welches das Reich wirtschaftlich wie kulturell prosperieren liess. Vor lauter Glück legten sie sogar den Glauben an ihre Götter ab, die eh nur zürnten und Opfer um Opfer verlangten, und wendeten sich der christlichen Lehre zu, die ein barmherzigeres Heilsversprechen in Aussicht stellte.

Bei der Stabsübergabe in der himmlischen Administration wusste der neue Alleingott aber nichts Besseres zu tun, als den bisherigen Vorsteher des Ministeriums für Meteorologie, Jupiter Dolichenus, der seine Sache bislang sehr gut gemacht hatte, seines Amtes zu entheben. Er ersetzte Dolichenus durch den Römerhasser Petrus, der in Rom bekanntlich mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Petrus wiederum beauftragte als Subunternehmer die Iren mit der strikten Weisung, den warmen Zuständen endgültig den Garaus zu machen.

In ihrem Eifer überzogen sie stante pede das Abendland mit einer kleinen Eiszeit, was den Kontinent postwendend ins Chaos stürzte: Ernten fielen aus, nordische Völker setzten sich Richtung Süden zwecks Nahrungssuche in Marsch, Pandemien (Pest) brachen aus, die römische Rechtssicherheit fiel in sich zusammen. Das einst stolze, rund tausend Jahre alte Römische Reich brach innert kürzester Zeit auseinander.

Jetzt war der Boden bereitet, auf dem die Hidden Agenda der neuen Administration zum Tragen kam: Als Gegenleistung für den lukrativen Job mussten die Iren den Kontinent, der, ob all der über ihn hereinbrechenden Unbill verunsichert zwischen neuem und altem Glauben schwankte, missionieren. Ziel war es, mit dem Aberglauben endgültig aufzuräumen.

Zudem ging man auch davon aus, dass bei dem Unterfangen sicherlich der eine oder andere Missionar von den Heiden gepfählt, geköpft oder gekreuzigt würde. Die konnte man dann rasch heiligsprechen, mit Attributen der alten Götter versehen und so als deren Ersatz den Ungläubigen vorsetzen.

Zeit für ein glücklicheres Zeitalter

Was aus der ganzen irischen Missionierung geworden ist, all die Kriege und Verbiegungen der Menschen, die in ihrem Namen begangen wurden, kennen wir bestens. Wen wunderts, ist das gegenwärtige Wetter made in Ireland so abartig schlecht.

Er könnte es besser: Jupiter Dolichenus, römischer Wetterbeauftragter, hier als Statuette im Römisch-Germanischen Museum in Köln. Foto: André Held (Keystone)

Aus diesen Gründen plädiere ich schärfstens dafür, dass sich endlich eine himmlische Kommission des Problems annimmt, Petrus weglobt und in der irischen Wetteradministration kräftig ausmistet. Man könnte Jupiter Dolichenus aus seinem Ruhestand wieder zurückbeordern.

Er hat über Jahrhunderte bewiesen, dass er es kann, hat er doch der Menschheit laut dem britischen Historiker Edward Gibbon («The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire», London 1776-88) das Klima für «das glücklichste Zeitalter» beschert. Also, wenn dass mal kein Leistungsausweis ist – Jupiter Dolichenus an die Macht!

Patrick Tschan, Schriftsteller, lebt in Basel.

