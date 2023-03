Sweet Home: Ausstellen statt versorgen – Nehmen Sie die Tassen aus dem Schrank Wenn man die Dinge sieht, die man liebt, hat man mehr Freude daran. Das gilt auch für Tassen, Teekannen und Toaster. Marianne Kohler Nizamuddin

Antikes und Freches

Farbiges Wandregal für Lieblingssachen. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Unsere Homestorys lassen uns in das Wohnleben der anderen gucken. Sie sind wie Adventskalender, bei denen Wundersames hinter den Türchen hervorkommt. Da gibt es tolle Wohnideen, die Einrichtungen und die interessanten Räume von ganz unterschiedlichen Wohnungen und Häusern zu entdecken. Ich persönlich freue mich immer wieder über die Regale. Nicht nur solche, die mit Büchern vollbepackt sind, sondern auch jene, auf denen hübsche Dinge stehen.

Ein besonders schönes Beispiel ist dieses kleine Küchenwandregal in der Wohnung der Interiordesignerin und Psychologin Caroline Spirig. Das Wandregal hat sie nach eigenen Entwürfen machen lassen. Darauf stehen einige ihrer Keramikschätze. Die einen sind einfach schön, wie die mit St. Galler Spitzen eingehüllte Kaffeekanne, andere sind gleichzeitig zum Gebrauchen da. Sehen Sie hier die ganze Homestory von Caroline Spirig und ihren Kindern.

Früchte und Freude

Ein Regal, das Küchen wohnlich macht. Foto über: Midnatt Home

Regale in der Küche machen diese freundlich und warm. Zudem ist es schön, sich von den Dingen, die man hat, inspirieren zu lassen, statt sie einfach in Schränken hinter den Türen zu versorgen. Klar, nicht alles ist praktisch und putzfreundlich. Doch es lohnt sich, nicht einfach nur praktisch und effizient zu wohnen. Und: So ganz unpraktisch sind offene Regale nicht. Sie ergänzen meist die Küchenschränke und fordern einen auf, das Präsentierte auch zu benutzen: Früchte, die einladend in einer Schale liegen, die schönen, farbigen Weingläser oder den Suppentopf.

Zudem inspirieren offene Regale, anders zu kochen. Ist der Mörser griffbereit, macht das Lust, den Knoblauch mit Rosmarin und Salz zu zerstossen und damit die Kartoffeln oder das Fleisch einzureiben. Steht der Toaster vor der Nase, steckt man auch mal ein Stück Kuchen oder die Focaccia von gestern hinein und geniesst diese, kurz getoastet, viel frischer und mit mehr Aroma.

Shoppingtipps für Schönes im Regal

Ferienstimmung inklusive: Gläser mit Korbhalter von Mrs. Alice, 2er Set zu 50 Fr. bei Matches Fashion

Bringen Farbe und Geschmack: Salz- und Pfeffermühlen, zu 40 Fr. von Hay bei Connox

Stiele mit Stil: Weingläser mit Relief, zu 10 Fr. von Zara Home

Damit Kochen noch genussvoller wird: Mörser zu 39 Fr. von Nordic Nest

Für Limonade oder Blumen: Keramikkrug zu 40 Euro von House Doctor

Farbkleckse auf dem Tisch: Schalen mit Sprinkelmuster, von The Conran Shop, 4er Set zu 270 Fr. von Matches Fashion

Teatime

Tee, Tassen und ein bisschen Trara für freundlichere Pausen. Regal, Wohnaccessoires und Foto: Hay

Man kann gewisse Regalflächen oder kleine Extraregale auch einem bestimmten Thema widmen. Zum Beispiel dem Tee oder Kaffee. So laden diese «Etagen» oder «Abteilungen» ein, stilvoll mit seinem Lieblingsgetränk Pause zu machen. Man hat die Lieblingstasse griffbereit, die schöne Kanne auch, genauso wie Biskuits, Zuckerdose und Milchkännchen. Regale fördern das kreativere und sinnlichere Wohnen und bereichern so den Alltag.

Rosa und Gold

Viel Freude an Schönem, das geht auch mitten in der Küche. Foto über: Liv

Sie lieben bestimmte Farben, Stile und Dinge? Dann haben Sie auch viel mehr Freude daran, wenn Sie diese ausgestellt jeden Tag sehen können. Ein offenes Küchenregal zeigt, wie ein Bücherregal, viel von der Persönlichkeit und dem Leben der Bewohner. Das ist übrigens nicht für die anderen wichtig, sondern auch für sich selbst. Wer Dinge auf Regale stellt, arrangiert und ordnet, erfährt somit auch immer sehr viel über sich selbst.

Shoppingtipps für kleine Küchenschätze

Poesie und Pop: Teller von Bella Freud, 4er Set zu 154 Fr. bei Matches Fashion

Ein Schatz für alle Tage: Goldene Teekanne zu 70 Fr., von Manor

Regen die Spielfreude an: Lolli Cups in verschiedenen Grössen und Farben, ab 11 Euro von Normann Copenhagen

Machen Tortenstücke noch süsser: Teller mit Tupfen und Kirsche, zu 60 Fr. von Skye McAlpine Tavola

Lassen Fruchtsalate und Eis wie Michelin-Küche aussehen: Dessertschale aus recyceltem Glas, zu 25 Euro von Ferm Living

Geben Pausen mehr Charme: Tasse mit Goldenkel, zu 22 Fr. von Manor

Bringen gute Laune auf den Tisch: Salz. und Pfefferstreuer, zu 39 Fr., von Frohsinn

Auflage

Extraetage für Dinge, die man in der Nähe haben will. Regal, Accessoires und Foto: House Doctor

Da die typischen Schweizer Küchen dem allertypischsten Schweizer Wort, dem Chuchichäschtli, alle Ehre machen, ist es nicht ganz so einfach mit offenen Regalen. Wer sich trotz den viel Schränkchen doch noch nach Ausstellungsfläche sehnt, dem helfen solche kleinen Auflageregale wie diese hier von House Doctor. Man kann sie übrigens auch direkt an die Wand montieren.

Vintage

Farbiges zaubert Lebensfreude in die Küche. Foto über: The Happy Vintage Lover

Auch in der Küche muss nicht alles brandneu sein. Wer Vintage liebt, findet hübsche altmodische Küchenutensilien in Brocante-Geschäften, Brockenhäusern oder auf Flohmärkten. In dieser Küche hier sind solche Schätze perfekt und praktisch an und auf einem Gitterregal platziert. Die Farbe an der Wand, übrigens ein trendy Ultramarinblau, lässt alles noch schöner herausleuchten.

Kunst und Keramik

Eine Portion Kunst und Schönheit in der Küche. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

Und manchmal reicht ein einfaches, einzelnes Tablar an der Wand, um den Dingen, die man gerne sieht und griffbereit hat, die Bühne zu geben, die sie verdienen. Schön an dieser Idee ist, dass die Farbe des Regals und die der Wand identisch sind, nämlich ein warmes lasierendes Schilfgrün. Auf dem Regal stehen Tassen, Bilder und Blumen und verbreiten gute Laune. Es hängt in der Küche einer der vielen inspirierenden Wohnungen, die man auf der Plattform The Socialite Family entdecken kann. Constance Gennari, Journalistin und Art Buyer, hat The Socialite Family vor zehn Jahren gegründet. Mittlerweile hat sie damit einen international bekannten Brand geschaffen mit eigener Kollektion von Möbeln und Wohnaccessoires.

Miniregal

Sorgt für Wärme und Wohnlichkeit. Foto: Ferm Living

Dieses kleine, aparte Wandregal von Ferm Living bietet schönen Dingen eine Art Bilderrahmen. Es ist schmal, schlicht und kann sowohl horizontal, als auch vertikal aufgehängt werden. So findet es auch in kleinen und eher schwierig zu belebenden Küchen Platz und bietet selbst welchen – für die Dinge, die man lieber sehen als verstecken will.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

