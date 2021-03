Swiss Open in Basel – Negativ war nur die Atmosphäre Vom diesjährigen Badminton Swiss Open in Erinnerung bleiben wird eine Halle ohne Zuschauer, zwei Traumaffichen und fünf positive Corona-Tests. Andreas W. Schmid

Viktor Axelsen feiert seinen Triumph in Basel mit einem herzhaften Schrei. Foto: Uwe Zinke

Für Christian Wackernagel war das 30. Badminton Swiss Open in Basel im wahrsten Sinne des Wortes ein positives Turnier. «Die Bilanz ist positiv», sagte der Turnierdirektor am Ende des Finalsonntags, «wir hatten trotz schwieriger Umstände alles im Griff – auch die wenigen positiven Fälle.» Fünf von insgesamt 800 Corona-Tests fielen positiv aus, darunter waren ein Coach, Volunteers und sinnigerweise einer der beiden Turnierärzte, der aber laut Wackernagel bei einem Nachtest plötzlich wieder negativ war. Insgesamt zehn Personen wurden in Quarantäne geschickt, darunter eine Spielerin. «Das Schutzkonzept hat hervorragend geklappt.»

Negativ war nur die Atmosphäre: Ein Jubiläumsturnier ohne Publikum, das ist eine trostlose Angelegenheit. Erst recht, da der Turnierverlauf positiv war und es in den Finals zu zwei Traumpaarungen kam. Im Endspiel der Frauen trafen Carolina Marin und Sindhu Venkata Pusarla, die beiden Ersten der Setzliste, aufeinander. Die Affiche zwischen der Olympiasiegerin von 2016 in Rio und der Weltmeisterin 2019 in Basel ist derzeit eines der grossen Duelle im Badminton, wobei die Spanierin Marin gegen die Inderin Sindhu im Head-to-Head vor Basel mit 8:5 die Nase vorn hatte.

Dieses Mal fand Sindhu indes kein Rezept gegen ihre Widersacherin, die sich auf dem Court unglaublich agil bewegt. Und so ist die Geschichte dieses Endspiels schnell erzählt: In bloss 35 Minuten entschied Marin die Affiche mit 21:12 und 21:5 für sich. Bleibt unter dem Strich die Feststellung, dass die Siegerin auch bei der Lautstärke obenaus schwang: Das waren gut und gern 100 Dezibel oder noch mehr, mit denen sie sich nach einem Punktgewinn anfeuerte. Dafür ist Sindhu die besserverdienende Spielerin: Vor Corona hatte sie 2019 dank lukrativer Werbeverträge 5,5 Millionen Dollar verdient – eine unfassbar hohe Summe in dieser Sportart, die im Vergleich zum Tennissport deutlich kleinere Brötchen backen muss.

10’500 Franken und eine Uhr

Zuvor war der Turnierfavorit Viktor Axelsen (27), der Weltmeister von 2017 und Olympia-Dritte 2016 aus Dänemark, vom dreifachen thailändischen Juniorenweltmeister Kunlavit Vitidsarn (19) im Kampf der Generationen herausgefordert worden. Beide gingen ohne Satzverlust ins Endspiel, aus dem der Ältere nach 47 Minuten als klarer Sieger hervorging: Er gewann auch die dritte Direktbegegnung der beiden mit 21:16 und 21:6. «Ich war psychologisch sicher im Vorteil», erklärte Axelsen nachher via Handy auf der Fahrt zum Flughafen, «weil ich im Januar in Thailand gegen ihn gewonnen hatte.»

Der Profi aus Odense nutzte seine Körpergrösse von 1,93 Metern perfekt aus, um in der Defensive das ganze Feld abzudecken und in der Offensive mit seinen Schmetterschlägen zu punkten. Bei seinem ersten Turniersieg in Basel hatte sich Axelsen vor sieben Jahren nach dem verwerteten Matchball vor 3000 Zuschauern noch das T-Shirt vom Leib gerissen. Diese Geste des Triumphes wäre ihm dieses Mal vor den paar Funktionären und Helfern in der Joggelihalle doch ein bisschen übertrieben vorgekommen. Aber für einen herzhaften Schrei reichte die Freude allemal. 10’500 Dollar beträgt der Siegercheck, obendrein gibts noch eine Trophäe in Form eines Glaswürfels sowie die obligate Schweizer Uhr.

2022 will Viktor Axelsen, wenn es ins Turnierprogramm passt, erneut ans Swiss Open nach Basel kommen und seinen Titel verteidigen. Für Turnierdirektor Christian Wackernagel ist allerdings klar, dass es nur ein nächstes Mal gibt, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen sind. Nach der Absage vom letzten Jahr und nun einem Turnier ohne Publikum müsse die 31. Ausgabe zwingend in einem normalen Rahmen stattfinden können. «Sonst», so macht er unmissverständlich klar, «ist der Ofen aus.»