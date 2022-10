Armut in Italien – Neapel fürchtet sich vor Giorgia Meloni In Scampia, in der nördlichen Peripherie von Neapel, leben viele Menschen vom Bürgerlohn. Er hat den armen Menschen Würde gegeben und die Kriminalität gesenkt. Wahlsiegerin Giorgia Meloni will ihn abschaffen. Oliver Meiler aus Neapel

Ikonen der Misere: Man nennt diese Sozialbauten in Scampia «Vele», weil sie aussehen wie gespannte Segel. Drei stehen noch. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

Es sei nicht Angst, sagt Salvatore Caputo. «Es ist Panik.» Wenn sie ihm den Bürgerlohn wegnehmen, den «reddito di cittadinanza», dann wären alle Existenznöte zurück.

Montagmorgen in Scampia, im Norden Neapels, Italiens bekanntester Peripherie. Es ist 10 Uhr, die Sonne brennt auf die Via Gobetti, als wäre es noch Sommer. Auf dem Trottoir vor der Bar steht eine Glasvitrine mit dem Frühstücksgebäck des Tages, damit man es auch beim Vorbeifahren mit dem Auto sieht. Der Espresso kostet hier noch einen Euro, auch draussen, vom Kellner an den Tisch serviert. Immerhin.

In Scampia ist mehr als die Hälfte der aktiven Bevölkerung arbeitslos. Es gibt viel Armut, viele vorbestrafte Menschen. Eine Vorstadt am Rand der Existenz, die versucht, sich neu zu erfinden. Und ihren Ruf gleich mit. In Scampia spielt «Gomorrha», die Fernsehserie von Roberto Saviano über die Camorra, Neapels brutale Mafia. Die heruntergekommenen Sozialbauten des Viertels, die «Vele», die so heissen, weil sie aussehen wie gespannte Segel, sind zu Ikonen geworden, zu Symbolen der Verzweiflung. Drei stehen noch. Die Serie läuft auf den internationalen Streamingdiensten, sie ist ein Welterfolg. Fiktion, direkt aus dem Leben gegriffen.

64 Prozent haben hier Cinque Stelle gewählt, völlig gegen den nationalen Trend. 64 Prozent!

Doch die Menschen fürchten gerade nichts mehr als Giorgia Meloni und eine Verheissung aus dem Wahlkampf der Postfaschistin. Sie kam sogar nach Neapel, um sie den Menschen zu verkünden, allerdings hinter einem massiven Polizeikordon. Wenn sie an die Macht komme, sagte Meloni, werde sie das Bürgereinkommen abschaffen. Nicht verändern oder verbessern, wie es das durchaus verdient hätte, weil so einiges an der sozialen Massnahme nicht funktioniert, und weil es Betrug gibt. Sondern abschaffen.

Und so haben in Scampia 64 Prozent der Wähler ihre Stimme den Cinque Stelle gegeben, die hatten den Bürgerlohn im Januar 2019 eingeführt.

Bürgerlohn und Armenhilfe Infos einblenden Im Januar 2019 hat Italien auf Drängen der früheren Protestpartei Cinque Stelle den «reddito di cittadinanza» eingeführt, das Bürgereinkommen. Gemeint ist damit eine Art Grundeinkommen, das bei der Arbeitssuche helfen soll. Da der Mechanismus nie wirklich funktioniert hat, steht das gesamte Instrument in der Kritik, vor allem von rechts. Tatsächlich ist der Bürgerlohn eine Art Armenhilfe für etwa zweieinhalb Millionen Menschen in Italien, die allermeisten Bezieher leben südlich von Rom. Die entrichtete Summe hängt von mehreren Kriterien ab, hauptsächlich von der Grösse der Familie: Durchschnittlich handelt es sich um einen Betrag von ungefähr 550 Euro. Der Bürgerlohn kostet den italienischen Staat nur rund 7 Milliarden Euro im Jahr. (om)

64 Prozent! Ein Triumph, total gegen den nationalen Trend. Gesamtnational brachten es die Fünf Sterne auf 15,4 Prozent, in Neapel aber sind sie deutlich erste Kraft, im Süden insgesamt. In den Kommentaren der rechten Presse hiess es nach der Wahl, die Fünf Sterne hätten im wirtschaftlich und sozial chronisch hinterherhinkenden Mezzogiorno mit ihrem Bürgerlohn die Stimmen gekauft. Ein bisschen so, wie das die Mafia mache. Das ist natürlich eine bösartige Verzerrung, aber sie hält sich als Narrativ.

Salvatore Caputo erhält 625 Euro im Monat, hochgeladen auf eine Karte: Es reicht nur für das Nötigste.

Nun steht Meloni kurz davor, Premierministerin zu werden. Und Salvatore Caputo, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei behinderte Kinder, sagt gleich noch einmal: «Angst trifft es nicht, es ist Panik.» 625 Euro bekommt er im Monat, hochgeladen auf eine Karte. Er kann damit fürs Essen der Familie aufkommen, für die Medikamente der Kinder, die nicht vom Staat bezahlt werden, auch mal für einen Arztbesuch. Das Nötigste, so sieht es das Gesetz vor. Einige Rechnungen bezahlt sein Vater, der hat eine Pension. Für andere Dinge fragt er die Verwandten. «Alle zwei Wochen gehen wir in die Pizzeria, das ist das Höchste.»

Es fehlt an Jobs und Strukturen

Was das Gesetz auch vorsieht: Bezieher des «reddito di cittadinanza» müssen einen Job suchen. Wenn sie drei Angebote ablehnen, verlieren sie den staatlichen Zuschuss. So soll die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt gelingen. Doch es fehlt an den Strukturen, die die Nachfrage mit dem Angebot verbinden würden: Arbeitsämter mit genügend Angestellten, Jobbörsen, verlinkte Datenbanken.

Und es fehlt ganz einfach an Jobs. Allein in Scampia, einem Ort mit etwa 40’000 Einwohnern, erhalten 15’000 den Bürgerlohn. Rechnet man das hoch auf drei Angebote, müsste es irgendwo im Radius von 100 Kilometern 45’000 Jobs geben. Auch die Distanz zum Wohnort ist festgeschrieben im Gesetz. 45’000 Jobs mit regulären Verträgen in dieser Gegend? Eine Illusion.

Scampia war lange ein einziger Drogenumschlagplatz, einer der grössten im ganzen Land. 5000 Familien lebten davon.

Er habe bei der Stadt angefragt, ob sie ihn für nützliche Arbeit einsetzen könne, erzählt Caputo, er wolle ja etwas tun für das Geld, das er erhalte: «Ohne Arbeit hast du keine Würde.» Monatelang kämpfte er dafür, zusehends verzweifelt, dann stellte ihn die Stadtverwaltung als Parkpfleger an. Acht Monate, dann war es wieder vorbei.

Vor ein paar Wochen stellte er sich in einem Supermarkt vor. Der Direktor bot Caputo ein Monatsgehalt von 700 Euro an: für zwölf Stunden Arbeit am Tag, sechs Tage pro Woche. «Ist das fair? Ich hätte mich nicht mehr um die Familie kümmern können.» Er habe das Gespräch mit dem Direktor aufgenommen, für alle Fälle.

Caputo hat in seinem Leben oft schwarz gearbeitet, wie das viele hier tun. «Wenn du dann mal einen legalen Job findest, zum Beispiel als Lagerarbeiter oder als Maurer, dann steht im Vertrag, dass du sechs Stunden arbeiten würdest, in Wahrheit arbeitest du aber zwölf – und bezahlt wirst du für vier Stunden.» So sei das im Süden, so geraten manche auf Abwege. Scampia war lange einer der grössten Drogenumschlagplätze des Landes, 5000 Familien lebten davon. «Die Armen sind nun mal eine einfache Beute für die Mafia», sagt Caputo. Aber auch das hat sich dank des Bürgerlohns geändert.

Der Bürgerlohn hat der Mafia das Personal entzogen

Zum Kaffee mit Nicola Nardella, seit einem Jahr ist er Präsident des VIII. Stadtbezirks von Neapel, da gehört Scampia dazu. Nardella ist Anwalt, 48 Jahre alt, ein Mann mit weicher Stimme und sanften Augen. Er trägt einen Rucksack über seiner Windjacke, den er auch im Sitzen nicht ablegt. Als Jurist kümmert er sich um Umweltvergehen, und auch davon gab es traurig viele hier. Die «terra dei fuochi», die Feuererde, liegt gleich vor den Toren von Scampia. Sie heisst so, weil die Camorra dort tonnenweise giftigen Industriemüll im Boden verscharrt hat, zuweilen brannte die Erde einfach vor sich hin.

«Der Bürgerlohn hat der Mafia das Personal entzogen», sagt Nicola Nardella, der Stadtpräsident des VIII. Bezirks. Foto: Oliver Meiler

«Der Bürgerlohn», sagt Nardella, «hat der Mafia das Personal entzogen.» Die kleinen Dealer, die Drogenkuriere und die jungen Aufpasser an den Strassenecken verdienten hier nicht mehr als 600 Euro im Monat. Wurden sie verhaftet, drohte ihnen sechs Jahre Haft. Nun haben viele endlich eine Alternative, legal. «Es gibt keine Statistiken, doch das Phänomen ist spürbar und bedeutsam: Die Kriminalität ist noch einmal stark zurückgegangen, seit es den Bürgerlohn gibt.» Was wäre wohl, wenn er abgeschafft würde?

Eine Piazza haben die Städtebauer keine vorgesehen. Als ob Arme keine Piazza bräuchten.

Nardella kam über die Ökologie zu den Cinque Stelle. Er war lange Zeit nur ein passives Mitglied der Bewegung gewesen, nahm an keiner Sitzung teil, bis sie ihn im vergangenen Jahr baten, für den Vorsitz des VIII. Stadtteils zu kandidieren. «Sie wollten jemanden von hier, einen, der die Realität kennt.»

Zur Realität gehört, dass es in Scampia keine Piazza gibt. Die hatten die Städteplaner einfach weggelassen. Als bräuchte es keine in diesem Viertel für Arme. Nun wollen sie den Park neben den «Vele», den Parco Ciro Esposito, zu einem Ort der Aggregation machen, zu einer Agora. Das Geld sei schon gesprochen. «Der Park soll das Herz von Scampia werden.»

Auch diese Anstrengungen hätten die Bürger im Kopf gehabt, als sie für die Cinque Stelle wählten. «Aber klar», sagt Nardella, «der Bürgerlohn ist natürlich zentral. Zuerst half er durch die Pandemie, nun hilft er bei den hohen Energiekosten.» Er habe den Menschen Würde gegeben. Kein Wort hört man hier öfter als dieses: «dignità».

«Kommt mein Name in der Zeitung?», fragt Caputo. – «Ja, ist das okay? – «Klar, ich schäme mich nicht.»

Nicht die Armut sei das Problem, sondern die Misere, sagt Nardella. Die sei würdelos. «Die politische Rechte baut die Rechte der Bürger ab, statt sie zu stärken.» Meloni ruft er zu, sie möge doch versuchen, die Mängel des Systems zu beheben, statt das System aufzuheben, und zwar mit einer effizienten Stellenvermittlung.

Salvatore Caputo sagt, er verstehe den Hass nicht, der aus Meloni ströme, wenn sie über das Bürgereinkommen spreche. Und überhaupt: «Wie kann es sein, dass Menschen, die vom Leben nur ein Lächeln bekommen haben, so hart sein können mit Menschen, die oft nur die Schattenseiten des Lebens kennen gelernt haben?» Er lässt das mal so stehen.

Dann fragt Caputo noch: «Kommt mein Name in der Zeitung?» – «Ja, ist das in Ordnung?» – «Klar, ich schäme mich nicht», sagt er. Er war auch schon mal im Fernsehen, bei «Pomeriggio Cinque», einem Programm eines Senders von Silvio Berlusconi. Er appellierte an Unternehmer, sie möchten ihm doch einen Job geben – «irgendeinen», er nehme alles. Für die Würde, für die Kinder. Gemeldet hat sich niemand.



Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

Fehler gefunden?Jetzt melden.