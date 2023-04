Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Ndoye tauscht das Trikot, Fink wählt den Kopf Der FC Basel besiegt den FC Winterthur 2:0. Dabei überzeugen diejenigen, die zuletzt weniger im Rampenlicht gestanden haben. Dominic Willimann Oliver Gut

Ein Spiel, zwei Leibchen: Dan Ndoye. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Marwin Hitz: 4,5

Es ist ein Abend, an dem der Schlussmann wenig bis gar nichts zu tun hat. In der Anfangsoffensive des Aufsteigers sowie beim verzweifelten Anrennen der Gäste in den Schlussminuten ist er da, wenn es ihn – vor allem bei den hohen Bällen – braucht. Dürfte am Dienstag im Cup gegen YB mehr gefordert werden.