Stationen eines langen Lebens – Nazis, Kommunisten und Corona Ein Rückblick und ein Ausblick eines 97-jährigen Exil-Tschechen, der in Basel heimisch wurde und seit kurzem im Altersheim lebt. Meinung Karel Hruby

Prag, 21. August 1968. Am Tag zuvor hatten Truppen des Warschauer Pakts dem «Prager Frühling» ein Ende bereitet. Foto: Keystone

Habent sua fata libeli et homines. Nicht nur Bücher, auch die Menschen haben ihre Schicksale. Diese sind nicht alle gleich. Einige sind rosig, andere sind grau, manche sogar rabenschwarz. Das können wir nicht wesentlich beeinflussen. Die Farbe des Lebens wird uns zugeteilt, wir können sie nur ein bisschen heller oder dunkler machen.

Meine Lebensgeschichte gehört in den grauen Bereich. Geboren nach dem 1. Weltkrieg im Jahre 1923 in einer demokratischen Tschechoslowakei, erlebte ich hintereinander zwei Diktaturen: jene der Nazis während des Zweiten Weltkrieges, drei Jahre nach Kriegsende folgten 40 Jahre kommunistischer Diktatur. Ich studierte an der Prager Karls-Universität Philosophie und Soziologie und wurde Lehrer am Gymnasium und später Lehrer an der Pädagogischen Schule in Pilsen.