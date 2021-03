Putin-Gegner fordert medizinische Hilfe – Nawalny kündigt Hungerstreik an Der gesundheitlich angeschlagene Kreml-Kritiker sitzt wegen eines umstrittenen Gerichtsurteils im berüchtigten Straflager in Pokrow ein. Jetzt will er erreichen, dass sein Arzt ihn besuchen darf. UPDATE FOLGT

Alexej Nawalny bei seiner Gerichtsverhandlung. Keystone

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in einen Hungerstreik getreten. Er wolle dadurch erreichen, dass ihn ein Arzt besuchen dürfe, um ihn wegen seiner starken Rücken- und Beinschmerzen zu behandeln, schrieb Nawalny am Mittwoch im Onlinedienst Instagram. Der grösste Widersacher des russischen Präsidenten Wladimir Putin war im Februar in einem international kritisierten Verfahren wegen angeblicher Verstösse gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden.

AFP

