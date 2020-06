Kritik an Siedlungsentwicklung – Walkeweg-Grossüberbauung nicht gesetzeskonform Basel-Stadt will im Osten beim Dreispitzareal auf einem Areal von sechs Hektaren Wohnungen erstellen. Die Natur werde dabei nur ungenügend beachtet, kritisiert der WWF Basel. Mischa Hauswirth

Der Konflikt zwischen innerer Verdichtung in den Städten und dem Bekenntnis zur Natur auf dem Papier zeigt sich an einem neuen Fall: Neben dem Gottesacker auf dem Wolf beim Dreispitzareal sollen die Schrebergärten weichen, um Platz für Häuser zu machen. Bis Ende 2020 werden wohl die letzten Kleingärtner ihre geliebte Scholle verlassen haben (BaZ berichtete). Die Siedlungsentwicklung «Am Walkeweg» des Kantons sieht vor, ein «Low Cost – Low-Energy»-Konzept zu realisieren, will heissen: Das sechs Hektar grosse Areal soll künftig Wohnungen im preiswerten Segment anbieten und eine möglichst positive Ökobilanz aufweisen. Der Grosse Rat hat dem Bebauungsplan im Juni 2014 zugestimmt.