Wellness in Riehen – Naturbad wird zur Saunalandschaft Das Naturbad in Riehen wurde für die Wintersaison in ein kleines Saunadorf verwandelt. Wegen der drohenden Energiemangellage setzen die Organisatoren beim Heizen auf alternative Methoden. Karoline Edrich

Dieses Jahr hat das Naturbad in Riehen nicht nur im Sommer geöffnet. Foto: Nicole Pont

Für alle, die die Badesaison schon vermissen, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Das Naturbad in Riehen verwandelt sich über den Winter in eine Saunalandschaft, so eine Medienmitteilung vom Donnerstag der Gemeinde Riehen. Dieses Angebot ist dank einer Kooperation mit dem Rheinbad Breite möglich, in dem wegen des Umbaus diesen Winter kein Saunabetrieb stattfinden kann.

Unter Mithilfe der «Sauna am Rhy» entstand in der Riehener Badi innert kurzer Zeit ein kleines Saunadorf mit finnischer Sauna, Ruhejurte und Freiluftliegeplätzen. Im Teil des Nichtschwimmerbeckens können sich die Saunagäste abkühlen, und im kleinen Bistro gibt es Essen und Getränke. Angesichts der drohenden Energiemangellage werden Sauna und Ruhejurte nicht mit Elektrizität oder Gas, sondern mit Holzöfen beheizt.

Die Sauna hat am Donnerstag von 14 bis 21 Uhr für Frauen und Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 19 Uhr für alle geöffnet. Preise und weitere Informationen finden Sie hier.

64’284 Badegäste

Durch das warme Wetter und die wegfallenden Covid-Beschränkungen erlebte das Freibad eine erfolgreiche Badesaison: Vom 8. Mai 2022 bis 11. September 2022 besuchten 64’284 Badegäste das Naturbad Riehen. Dies sei die dritthöchste Gästezahl seit der Eröffnung im Jahr 2014, so die Gemeinde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.