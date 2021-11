Einkehren: Remel in Kleinlützel – Natur und Ruhe, frische Luft und ein «Wurstsalat Remel» Kein Strom, kein Handyempfang – dafür Käse, Wurst und vieles mehr aus

natürlichen Produkten von hier. Ute und Peter Kägi betreiben die Besenbeiz

Remel oberhalb von Kleinlützel mit Herzblut und überschaubarer Karte. Robert Bösiger

Die Besenbeiz Remel oberhalb von Kleinlützel ist etwas für jene, welche die Abgeschiedenheit suchen. Ute, Peter und Sohn Loris Kägi sind um das Wohl der Gäste bemüht. Foto: Nicole Pont

Wer zwischen Metzerlen und Röschenz auf dem Blauen aussteigt, bei der Postautostation «Challhöchi», um dem kleinen weissen Wegweiser «Besenbeiz Remel» zu folgen, dem fällt auch auf, dass die Veloland-Juraroute 7 in die gleiche Richtung (St. Ursanne) weist. Vielleicht fällt einem ja auch ein, dass die Industriellen Werke Basel (IWB) hier in der Gegend auf dem Gebiet der Gemeinden Burg, Kleinlützel und Röschenz gerne einen Windenergie-Park mit fünf Turbinen erstellen möchten, dass aber der Gegenwind aus der Bevölkerung bisher zu stark war.

Wir wandern fast eben durch die herbstlich-bunten Wälder, in denen man mit etwas Glück Wildkatzen sehen kann, und erreichen schon bald freie Wiesen, wo der Blick weit bis in die Alpen reicht. Was wohl die Kelten 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung empfunden haben bei solchen Aussichten? Oder die Römer, die rund 100 Jahre nach Christi hier durchzogen? Zugegeben, das ist lange her.