Architektur in St. Gallen – Natürliche Logik Das Landwirtschaftliche Zentrum in Salez kommt mit wenig Technik aus und setzt auf viel Holz. Dafür erhält es den Prix Lignum 2021 in Silber. Andres Herzog

Der Kanton St. Gallen hat mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez ein Statement für ökologisches Bauen gesetzt. Foto: Seraina Wirz

Markus Hobi kurbelt an einer Seilwinde, es rattert, und über ihm öffnet sich eine Klappe. Ein Handgriff, und bereits spürt man die frische Luft vom Fenster her quer durch den Raum ziehen. «Die Querlüftung ist sehr effizient», sagt Hobi. «Schon nach fünf Minuten ist die Luft ausgetauscht.» Das hat sich bewährt, erst recht in der Corona-Zeit. Hobi leitet das Landwirtschaftliche Zentrum in Salez. Dessen Neubau ist ein Lowtechexperiment, mit dem der Kanton St. Gallen ein Statement für ökologisches Bauen gesetzt hat.

Laubengänge spenden Schatten und kühlen. Statt motorisierte Storen zu betätigen, schiebt man die Läden zu oder macht die Fenster auf. Ein Lüftungskanal läuft über die ganze Länge des Gebäudes und zieht die Luft aus den zwei Stockwerken darunter ab. Hightech gibt es in Salez nur auf dem Dach, wo eine Fotovoltaikanlage mehr als die Hälfte des Strombedarfs des Zentrums deckt.