Zum Tod von Helmut Hubacher – «Natürlich war ich ein Ärgernis!» Helmut Hubacher führte jahrzehntelang die SP in einer bürgerlichen Schweiz. Nun ist er gestorben. Das war das letzte BaZ-Interview mit dem Sozialdemokraten. Markus Somm

Helmut Hubacher beim Interview in seinem Haus in Courtemaiche. Foto Kostas Maros

Helmut Hubacher kämpfte, redete, schimpfte, charmierte, verlor grauenhaft und gewann. Ein Leben für die Politik. Ein Leben für die Schweiz. Am vergangenen Mittwoch ist er nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 94 Jahren gestorben. Diese Interview erschien am 27. Dezember 2013 in der Basler Zeitung.