Podcast zum Schweizer Fussball – «Natürlich ist das ein Zeichen, dass Vogel den Druck spürt» Wie sehr schaden Heiko Vogels Schiedsrichter-Attacken dem FC Basel? Schafft es ein Zürcher Club in den Europacup? Und: Welcher Berner wird Torschützenkönig? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es sind heftige Sätze. «Ich hoffe, dass ich ihn nicht mehr sehen muss.» Oder: «Ich finde diesen Schiedsrichter menschlich fragwürdig.» Gesagt hat sie Heiko Vogel nach dem 1:1 seines FC Basel gegen den FC Lugano. Und wir fragen uns in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts, was los ist mit dem Sportchef und Trainer der Basler.

Thomas Schifferle findet, Vogel müsse jetzt «in sich gehen», und spricht die Aussenwirkung an: «Er repräsentiert den FC Basel nicht eben auf eine positive Art.» Für Oliver Gut sind aber auch die Signale wichtig, die gegen innen ausgesendet werden: «Er liefert seinen Spielern ein Alibi. Wenn sich alles um Heiko Vogel und sein Verhalten dreht, dann können die Spieler ja zum Schluss kommen, dass alles andere gar nicht so wichtig ist.»

So hören Sie unseren Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Wichtig sind aber die letzten beiden Spiele in der Liga durchaus. Sie entscheiden darüber, ob die Basler auch in der kommenden Saison international spielen können. Und damit auch über das Budget des FCB. Marcel Rohner stellt deswegen die Frage, ob Vogels Klagen über Schiedsrichter und Videoassistenten auch Ausdruck davon sein könnten, «dass er nicht nur den Spieler ein Alibi liefert – sondern auch eines für sich selber sucht».

Für Gut steht fest: «Natürlich spürt er diesen Druck. Es ist eine bittersüsse Saison, die Basel erlebt mit dem europäischen Höhenflug und der Liga, in der bislang einfach nichts gelingt.»

Ausserdem reden wir darüber, warum sogar Ur-Grasshopper ein wenig Freude haben an der Geschichte, die Blerim Dzemaili schreibt. Wir diskutieren den Kampf des FC Winterthur gegen den Fall in die Barrage. Wir bestaunen das Duell der beiden YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame und Cedric Itten um den Titel des Torschützenkönigs. Und wir fragen uns, welche Verpflichtung des FC Sion in dieser Saison der grösste Fehler war.

Wann welches Thema besprochen wird

01:41 FC Zürich - Grasshoppers

14:34 FC Winterthur - Servette

21:35 FC Basel - FC Lugano

40:49 FC Sion - Young Boys

49:25 FC Luzern - FC St. Gallen

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.