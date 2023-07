Wolodimir Selenski mit seiner Frau Olena bei einem öffentlichen Auftritt im Zentrum von Vilnius. Foto: Petras Malukas (AFP)

Eigentlich wollte die Nato in Vilnius ein Signal der Geschlossenheit Richtung Moskau aussenden. Nun droht offener Streit, wenn am zweiten Gipfeltag Wolodimir Selenski hinzustösst. Der Präsident der Ukraine hatte sich einen klaren Fahrplan für den Weg in die Allianz erhofft und sieht sich nun zu Recht enttäuscht. Statt einer eindeutigen Einladung nur vage Zusagen, die zudem nicht wirklich neu sind.